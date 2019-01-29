Логинову вынесли вердикт на КМ

Барнашов: Логинов попадёт в тройку сильнейших Кубка мира по итогам сезона

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов рассказал, какое место в общем зачёте Кубка мира займёт по итогам сезона Александр Логинов «Он должен остаться в тройке сильнейших. Вокруг Саши в последнее время было слишком много негатива, но сейчас ажиотаж поутих, что должно пойти Логинову на пользу. К тому же у него будет время набрать форму и привести себя в порядок. Уверен, на североамериканских этапах мы увидим совсем другого Логинова», — заявил Барнашов в интервью RT. Также специалист заверил, что поездка в США и Канаду не должна негативно сказаться на Логинове и Евгении Гараничеве «Тренеры аккуратно подойдут к этому вопросу и будут адекватно нагружать обоих. Понятно, что Евгений и Александр не побегут все гонки, как в Северной Америке, так и в Белоруссии на чемпионате Европы. Предположим, на грядущих этапах КМ в индивидуалках и эстафетах мы их не увидим. А вот в менее затяжных гонках оба вполне могут принять участие и набрать важные очки», — добавил тренер. Ранее Барнашов заявил, что российские биатлонисты находятся не в лучшей форме.