Российского биатлониста оценили на 0 из 10. Как такое может быть?

Ноль без палочки — такой оценки российский биатлон ещё не получал. Одно хорошо — хуже уже нельзя. Правда ведь?

В традиционной рубрике «Чемпионата» бывало всякое — и двойки, и колы. Но нуля ещё никто из биатлонистов не получал. Неужели на этапе Кубка мира в Антхольце всё было настолько плохо? На этот раз нашу команду оценили биатлонный эксперт из Италии, болельщик из Беларуси и спецкор «Чемпионата».

Луис Малькнехт, эксперт

Луис является «голосом» стадиона в Антхольце с 2002 года. Он начал следить за биатлоном в 80-х годах, когда главой биатлона Италии был человек из его родной деревушки. Луис был свидетелем зарождения популярности биатлона в стране, когда появлялись Натали Сантер, Микела Понца. С 1997 года наш эксперт следил за каждым юниорским чемпионатом мира. Луис дважды был в Ханты-Мансийске и называет себя главным болельщиком сборной России и особенно переживает за Ульяну Кайшеву . Он подчёркивает, что не стоит ассоциировать Россию с допингом, потому что с точки зрения политики в мире всегда есть козёл отпущения, и сейчас им является Россия. Как вы понимаете, Луис не скупился на оценки нашим биатлонистам.

Евгений Гараничев — 8,5. На мой взгляд, Гараничев был лучшим в сборной России на этапе в Антхольце. Мне понравилось то, что я увидел в его исполнении. На мой взгляд, Гараничев был лучшим в сборной России на этапе в Антхольце. Мне понравилось то, что я увидел в его исполнении.

Александр Поварницын — 7,5. Молодой биатлонист, пришедший в команду с Кубка IBU. Два финиша в очках — достойный результат. Высокая оценка будет в качестве поощрения и стимула к дальнейшему развитию. Молодой биатлонист, пришедший в команду с Кубка IBU. Два финиша в очках — достойный результат. Высокая оценка будет в качестве поощрения и стимула к дальнейшему развитию.

Александр Логинов — 7,0. Логинов и так редко улыбается, а тут ещё и результаты были не очень хорошие. Не могу поставить ему оценку выше семёрки. Логинов и так редко улыбается, а тут ещё и результаты были не очень хорошие. Не могу поставить ему оценку выше семёрки.

Дмитрий Малышко — 7,0. Малышко был прекрасен в гонке преследования, и вообще я симпатизирую этому спортсмену. Возможно, оценка чуть завышена, но в отдельных стартах Дмитрий бывает хорош. Малышко был прекрасен в гонке преследования, и вообще я симпатизирую этому спортсмену. Возможно, оценка чуть завышена, но в отдельных стартах Дмитрий бывает хорош.

Матвей Елисеев — 6,0. Какое-то странное выступление в масс-старте. Четыре промаха на первой же стрельбе, а потом почти идеальная работа. Я считаю, что он может стать одним из лидеров сборной России, потенциалесть. Но пока имеем то, что имеем. Какое-то странное выступление в масс-старте. Четыре промаха на первой же стрельбе, а потом почти идеальная работа. Я считаю, что он может стать одним из лидеров сборной России, потенциалесть. Но пока имеем то, что имеем.

Эдуард Латыпов — 0,0. Очень быстрый биатлонист, здорово выступает на Кубке IBU, но приезжает сюда и показывает вот это. Это ненормально. Возможно, он получает хороший опыт на Кубке мира, но результат получается катастрофическим. Вообще, для меня остаётся загадкой, почему русские выигрывают все гонки на Кубке IBU, а когда приезжают на Кубок мира, ничего не показывают. Возьмите того же Очень быстрый биатлонист, здорово выступает на Кубке IBU, но приезжает сюда и показывает вот это. Это ненормально. Возможно, он получает хороший опыт на Кубке мира, но результат получается катастрофическим. Вообще, для меня остаётся загадкой, почему русские выигрывают все гонки на Кубке IBU, а когда приезжают на Кубок мира, ничего не показывают. Возьмите того же Симона Фуркада , который проигрывал россиянам там, а на Кубке мира показывает достойные результаты.

Екатерина Юрлова-Перхт — 8,0. Юрлова — прекрасная биатлонистка, весёлая, всегда открытая для общения. Она является лидером сборной, но это один из её последних сезонов. Катя живёт на две страны — Австрию и Россию. В Антхольце она показала хорошую скорость, но немного не справилась со «стойкой». Биатлонный мир будет грустить, когда она закончит карьеру.

Ирина Старых — 7,5. Хороший этап, стабильный. Не знаю Ирину так хорошо, поэтому большего по её выступлению не могу сказать. Хороший этап, стабильный. Не знаю Ирину так хорошо, поэтому большего по её выступлению не могу сказать.

Светлана Миронова — 7,0. Очень быстрая биатлонистка, но не слишком меткий стрелок. В спринте она дала надежду, что вторая часть моего высказывания осталась в прошлом. Но в двух других гонках всё вернулось на место. Очень быстрая биатлонистка, но не слишком меткий стрелок. В спринте она дала надежду, что вторая часть моего высказывания осталась в прошлом. Но в двух других гонках всё вернулось на место.

Лариса Куклина — 6,0. Куклина поразила меня в Оберхофе, когда блестяще провела свой этап. Здесь тоже виден прогресс. Но необходимо посмотреть больше гонок в её исполнении на Кубке мира, чтобы делать далеко идущие выводы. Куклина поразила меня в Оберхофе, когда блестяще провела свой этап. Здесь тоже виден прогресс. Но необходимо посмотреть больше гонок в её исполнении на Кубке мира, чтобы делать далеко идущие выводы.

Маргарита Васильева — 3,0. Очевидно, что Маргарита показала слабый результат. Вообще должен сказать, что пока не привык к такому большому количеству новых имён в сборной России. Старое поколение — другое дело (улыбается). Очевидно, что Маргарита показала слабый результат. Вообще должен сказать, что пока не привык к такому большому количеству новых имён в сборной России. Старое поколение — другое дело (улыбается).

Роман Гайдучёнок, болельщик

Роман является директором компании International Experience Club Ltd, которая занимается оказанием услуг по обучению за рубежом, а также помощью при иммиграции. Роман родом из Беларуси, уже давно любит биатлон и, конечно же, внимательно следит за удачами и неудачами не только белорусской, но и российской сборной.

Александр Логинов — 6,5. Гонка преследования была шедевром в его исполнении. Если бы в конце ещё и на подиум забрался бы, можно было бы закрывать биатлон. За тот пасьют можно простить неудачи в спринте и масс-старте.

Евгений Гараничев — 6,0. В начале сезона выглядел печально. Даже подиум в Чехии был похож на случайность. В Италии Гараничев был другим, почти что тем самым, которого мы любим.

Александр Поварницын — 5,5. Наконец-то кто-то из резерва сборной России смог проявить себя. А то альтернативы Елисееву, Малышко и Гараничеву совсем не было. Может быть, это подстегнёт вышеуказанных ребят прибавить?

Дмитрий Малышко — 5,0. Результаты Малышко мне вообще непонятны. Может же бежать хорошо! В гонке преследования всё было замечательно, но как можно на что-то рассчитывать, если в спринте занимаешь 52-е место?

Матвей Елисеев — 3,0. Я ждал уже несколько этапов, что Елисеев начнёт попадать в топ-10 стабильно. Все предпосылки к этому были. Именно Матвей мне казался тем человеком, который поможет Логинову нести бремя лидерства в сборной России. Пока получилось не очень.

Эдуард Латыпов — 1,5. Очень плохо. Хованцев сказал, что он не справился с нервами? Это часть работы и не должно служить отмазкой. Тем более что провал в спринте случился не в первый раз. Гонки в Северной Америке будут для Латыпова последним шансом спасти сезон.

Светлана Миронова — 6,5. В России принято возносить до небес после нескольких успешных гонок и так же быстро спускать на землю после одной неудачи. Миронова стала лучше стрелять, но этого всё равно пока не хватает, чтобы оправдать все надежды, которые возлагают на неё болельщики и пресса. Тем не менее за спринт Света заработала большой плюс.

Ирина Старых — 6,0. Вроде бы, всё хорошо и стабильно. Старых снова очень рядом с топ-10. Только непонятно, за счёт чего она может совершить прорыв. Хотя индивидуальная гонка на ЧМ — реальный шанс на личную медаль для Ирины. Ну и в эстафете такая стабильность должна дать результат.

Екатерина Юрлова-Перхт — 5,5. Кажется, что Екатерина пытается прыгнуть выше головы в контактных гонках и порой идёт не в своём темпе. И это аукается на «стойках», где Юрлова регулярно терпит бедствие. Может, стоит применить другую стратегию?

Лариса Куклина — 5,0. Выступила в целом неплохо, в пасьюте даже была второй в сборной России. Но это на фоне остальных российских биатлонисток. В элите Кубка мира Ларисе пока тяжело в первую очередь ногами, хотя за счёт стрельбы может выбить себе место на ЧМ в Швеции.

Маргарита Васильева — 2,0. Плохо, очень плохо. Думаю, Маргарита сама всё прекрасно понимает. Не знаю, что она должна сделать в США и Канаде, чтобы убедить тренеров гарантированно взять её на чемпионат мира. Заезды в топ-10, не иначе.

Александр Говоров, спецкор «Чемпионата»

Евгений Гараничев — 7,0. По результатам выступил даже лучше Логинова — безусловного лидера команды в этом сезоне. Был хорош ходом, при чистой стрельбе претендовал бы на подиум в каждой гонке. В масс-старте был близок к повторению успеха, который случился на этапе в Нове-Место, где в этой же дисциплине Гараничев заехал на подиум. Видно, что набирает форму.

Александр Логинов — 6,5. Логинов выиграл гонку преследования в Италии. По чистому времени. Жаль, что в спринте он был лишь 26-м, что не позволило ему побороться за реальную победу. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признался в интервью, что Саша испытывал некоторые проблемы со здоровьем в Антхольце. Тогда результаты россиянина вполне объяснимы.

Александр Поварницын — 6,0. Может смело занести себе этот этап в актив. Две гонки в очках — более чем достойный результат с учётом того, какие проблемы у сборной России с пятым и шестым номером в команде. Если хорошо выступит в Северной Америке, имеет реальные шансы поехать на чемпионат мира.

Дмитрий Малышко — 5,0. Малышко снова крайне нестабилен. Провальный спринт, где не было ни хода, ни стрельбы, сменился отличной гонкой преследования, где был хороший ход и в целом нормальная стрельба при переменчивом ветре. Дима отыграл 25 позиций и снова заставил размышлять, где же был настоящий Малышко — в спринте или пасьюте.

Матвей Елисеев — 3,5. Худший этап этого сезона для Матвея. В первую очередь, совершенно не получилась стрельба. Елисеев радовал нас хорошим ходом весь год, но с таким количеством промахов никакой ход не спасёт. Будем надеяться, что это разовый спад, и после паузы Матвей вернёт себе нужные кондиции.

Эдуард Латыпов — 2,0. К сожалению, эстафета в Хохфильцене пока остаётся единственным светлым пятном для Эдуарда на Кубке мира в этом сезоне. Латыпов снова не справился с нервами в спринте и промахнулся пять раз. При этом у молодого россиянина остаётся шанс проявить себя в США и Канаде, и уж там Эдуарду надо максимально постараться.

Ирина Старых — 6,0. Вполне неплохой этап для Ирины, которая была наиболее стабильной в сборной России. Хороший спринт, хороший пасьют. В масс-старте не получилось по скорости, но в целом успешное выступление после спада в первой половине января.

Светлана Миронова — 6,0. Едва не попала на подиум в спринте, сделав ноль на стрельбе. Именно этого и ждут от Светланы на Кубке мира. На четырёх рубежах пока всё не так гладко, гонка преследования это подтвердила. В масс-старте снова стала лучшей в сборной России, что всё-таки внушает оптимизм.

Екатерина Юрлова-Перхт — 5,5. Катастрофическая стрельба на «стойке», которая лишила Катю шансов в борьбе за медали в гонке преследования и масс-старте. 8 промахов на «стойке» за две гонки — это похоже на серьёзную проблему, которую предстоит решать вместе с тренерами в ближайшее время.

Лариса Куклина — 5,5. После гонки преследования Лариса сказала, что чувствует в себе силы стабильно бороться за попадание в топ-10 на Кубке мира. Имела право. Пасьют в Антхольце стал её лучшей гонкой в пока ещё короткой карьере на Кубке мира. Куклина отыграла 16 мест, финишировала 27-й и теперь выглядит как явный кандидат на поездку в Эстерсунд.

Маргарита Васильева — 2,0. В спринтах у Маргариты в последнее время не получается вообще ничего. Для Васильевой этапы в Северной Америке станут определяющими. Кредит доверия после Оберхофа заканчивается и, если случится провал за океаном, продлевать его не будет.