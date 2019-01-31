Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказал мнение, что хорошие результаты россиянина Александра Логинова в текущем сезоне не являются случайностью.
«Все, что происходит, укрепляет его характер. Логинов становится только сильнее. Те черты, которые он имеет: упорство, устойчивость и умение собираться, когда надо, только усилятся.
Результаты Логинова в этом сезоне? Это не случайность, а закономерность, которую показывает по ходу сезона. Логинов был лучшим на всех контрольных тренировках. Сейчас он доказывает свой уровень», — приводит слова Драчева сайт «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Логинов идет на третьем месте в общем зачете Кубка мира. Он уступает лишь норвежцу Йоханнесу Бе и французу Мартену Фуркаду.