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Драчев: «Результаты Логинова в этом сезоне — не случайность» 

SPORT24.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТАСС
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказал мнение, что хорошие результаты россиянина Александра Логинова в текущем сезоне не являются случайностью.
«Все, что происходит, укрепляет его характер. Логинов становится только сильнее. Те черты, которые он имеет: упорство, устойчивость и умение собираться, когда надо, только усилятся.
Результаты Логинова в этом сезоне? Это не случайность, а закономерность, которую показывает по ходу сезона. Логинов был лучшим на всех контрольных тренировках. Сейчас он доказывает свой уровень», — приводит слова Драчева сайт «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Логинов идет на третьем месте в общем зачете Кубка мира. Он уступает лишь норвежцу Йоханнесу Бе и французу Мартену Фуркаду.
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Биатлон , Александр Логинов , Владимир Драчев , Йоханнес Бе
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