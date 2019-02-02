«Губерниев, убирайся!» или «Дима, жги»?

Скандал между известным телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым и частью лыжной общественности дошел до своего апогея и обернулся такой кутерьмой, что порой уже сложно понять, где правда, а где провокация. Сергей Смышляев постарался разобраться в ситуации и объяснить, кому выгодно все происходящее.

Откровенно говоря, как бы ни характерны для современной журналистики были попытки "хайпануть" на горячих темах, данный спектакль осознанно старался обходить стороной. Наверное, большую роль в этом играл и тот факт, что сам этот "скандал", который и яйца выеденного не стоит, разжигался во многом и с моей помощью, хотя, честно говоря, того, во что все это вылилось, совсем не хотелось.

Осенью довелось посетить сборы российской национальной команды в австрийском Рамзау, и именно тогда двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и произнес в интервью фразу про "нижнее белье" и нежелание наблюдать в лыжных гонках подобного происходящему в биатлоне. Произнес с абсолютным пониманием того, что хотел сказать. И я почему-то уверен, что задай ему сейчас такой же вопрос, ответ последовал бы ровно тот же самый.

Нисколько не умаляю заслуг Губерниева, мы знакомы лично и всегда общались без каких-либо проблем. Более того, открою один факт, который для многих является тайной: в жизни и на экране — это два абсолютно разных человека. Вне студии и работы Дмитрий — человек очень даже спокойный и рассудительный. Но ведь это и нормально, он — такой же актер, только немного необычного жанра, и в этом упрекнуть его, учитывая, чего он достиг в своей карьере, нельзя ни в коем случае.

Но, что свойственно большинству актеров, иногда он явно переигрывает, а это зачастую заставляет его в спешке "переобуваться". Что опять же нормально, игра игрой — а работа работой. А на открытый конфликт со спортсменами идти по крайне мере глупо, даже несмотря на шанс "хайпануть по полной".

Однако справиться с эмоциями Дмитрию удается не всегда, и затем мы читаем в соцсетях посты такого содержания: "Друзья, меня очень забавляет одна тема! Наши друзья лыжники, говоря о популярности и раскрутке биатлона, все чаще рассказывают о том, как там "копаются в нижнем белье!" Хочется спросить Вас, уважаемые подписчики и гости, поклонники биатлона и лыж, Вы не знаете, кто копается? Где? Когда? Адреса, пароли, явки? Боюсь, все это выглядит банальной завистью к более успешному и раскрученному виду спорта! Где даже не самые успешные спортсмены настоящие звёзды, а мировые лидеры и вовсе небожители! В лыжах же все иначе, к сожалению!"

Устюгов является поистине гениальным спортсменом, который может себе позволить несколько больше, чем многие его товарищи по команде, оно и понятно. Данного статуса этот спортсмен добился своим трудом. Трудом поистине титаническим. А уж произошедшее в прошлом сезоне, когда Устюгова лишили Олимпийских игр и потенциальных медалей Пхенчхана, пережить было бы по силам не каждому.

К чему я веду. Озвучивать свои мысли, ровно как и отказываться в определенные моменты от общения со СМИ — его полное право. Заработанное и неоспоримое. В биатлоне же мы зачастую наблюдаем ситуацию просто комическую. И ключевой в моей мысли станет следующая фраза из вышеупомянутых слов Д. Г. : "Где даже не самые успешные спортсмены настоящие звёзды, а мировые лидеры и вовсе небожители!"

Я примерно понимаю, чего вряд ли хотелось бы Елене Валерьевне Вяльбе, как и любому преданному болельщику лыжных гонок. Того, чтобы третьи номера российской сборной, не добившиеся толком никаких успехов, но раз за разом возносимые до небес в телетрансляциях, позволяли себе чувствовать себя звездами величины Устюгова. Не сделав для этого пока ровным счетом ничего. И это является одним из главных камней преткновения. Отсюда и повторяющиеся раз за разом слова "лыжники все доказывают результатами".

Открою вам еще один секрет. Вся критика и ругань в адрес Губерниева в социальных сетях — ему же на руку. Ведь черный PR — тоже PR. И почему-то лично мне кажется, что все это воспринимается им с улыбкой и даже радостью. Ведь Дмитрий — человек далеко не глупый, а раскрутив себя практически до небес отечественной тележурналистики, он "раскручивает" и вас, играя, как с марионетками. И прекрасно зная, что на очередной хэштег из разряда #лыжисдмитриемгуберниевым на него выльется еще один ушат грязи, который, в свою очередь, сделает его еще на чуточку, на шажочек популярнее.

Сергей Смышляев

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