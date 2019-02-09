Биатлонистки сборной Германии выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Биатлонистки сборной Германии одержали победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

Немки использовали 12 дополнительных патронов и с одним штрафным кругом пробежали эстафету за 1 час 10 минут 16,3 секунды.

Вторыми стали норвежки (7 дополнительных патронов; 2 штрафных круга; +30,2 секунды). Замкнули тройку француженки (12 дополнительных патронов; +41,6).

Россиянки Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева с одним штрафным кругом и 16 дополнительными патронами финишировали на десятом месте, отстав от времени немок на 4 минуты 39,2 секунды.

Международный союз биатлонистов ранее объявил о внесении изменений в расписание этапа Кубка мира в Кэнморе по причине сильных морозов. Дистанция на индивидуальных гонках сокращена с 15 до 12,5 км у женщин и с 20 до 15 км у мужчин.