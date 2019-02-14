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Российские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира в США 

ТАСС + ещё 250 3 часа назад
Фото: EPA
Сборная России по биатлону выступит на восьмом этапе Кубка мира, который пройдет в американском Солт-Лейк-Сити. Этап станет вторым и заключительным из североамериканских в календаре турнира.
Соревнования в США пройдут с 14 по 17 февраля. В четверг состоится женский спринт, днем позже — мужской спринт. На субботу намечены гонки преследования, а в воскресенье пройдут одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты.
Гонки будут проводиться на трассе, которая в 2002 году принимала олимпийские соревнования. На тех Играх в гонке преследования победу одержала Ольга Пылева, а Виктор Майгуров, которому 7 февраля исполнилось 50 лет, стал третьим в индивидуальной гонке. С тех пор Солт-Лейк-Сити ни разу не принимал важные международные старты.
В отличие от предыдущего этапа Кубка мира в канадском Кэнморе, ничего не предвещает изменения календаря соревнований. Погода в Солт-Лейк-Сити колеблется в районе нуля градусов, поэтому причин для переноса или отмены гонок, как это происходило в Канаде, нет. Не испытала на этот раз проблем и российская команда, чье оружие было доставлено на этап во время. В Канаде свои винтовки спортсмены получили только за день до первой гонки, поскольку их транзит через США не был оформлен организаторами.
В составе мужской сборной России на этапе в США выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев и Юрий Шопин. В составе женской команды побегут Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Маргарита Васильева и Лейсан Бикташева.
Логинов на этапе Кубка мира в Канаде вернул себе второе место в общем зачете, воспользовавшись отсутствием пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Француз решил пропустить североамериканские этапы ради подготовки к мартовскому чемпионату мира. Лидирует в таблице с солидным преимуществом норвежец Йоханнес Бё.
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Биатлон , Александр Логинов , Кристина Ильченко , Эдуард Латыпов , Ульяна Кайшева , Лариса Куклина , Евгений Гараничев , Йоханнес Бе , Лейсан Бикташева , Александр Поварницын , Юрий Шопин , Маргарита Васильева , Сергей Корастылев
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