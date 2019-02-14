Российские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира в США

Сборная России по биатлону выступит на восьмом этапе Кубка мира, который пройдет в американском Солт-Лейк-Сити. Этап станет вторым и заключительным из североамериканских в календаре турнира.

Соревнования в США пройдут с 14 по 17 февраля. В четверг состоится женский спринт, днем позже — мужской спринт. На субботу намечены гонки преследования, а в воскресенье пройдут одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты.

Гонки будут проводиться на трассе, которая в 2002 году принимала олимпийские соревнования. На тех Играх в гонке преследования победу одержала Ольга Пылева, а Виктор Майгуров, которому 7 февраля исполнилось 50 лет, стал третьим в индивидуальной гонке. С тех пор Солт-Лейк-Сити ни разу не принимал важные международные старты.

В отличие от предыдущего этапа Кубка мира в канадском Кэнморе, ничего не предвещает изменения календаря соревнований. Погода в Солт-Лейк-Сити колеблется в районе нуля градусов, поэтому причин для переноса или отмены гонок, как это происходило в Канаде, нет. Не испытала на этот раз проблем и российская команда, чье оружие было доставлено на этап во время. В Канаде свои винтовки спортсмены получили только за день до первой гонки, поскольку их транзит через США не был оформлен организаторами.