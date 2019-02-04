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Тихонов поведал о насильной «накачке» допингом Логинова 

News.ru + ещё 18 17 часов назад
Фото: globallookpress.com
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскрыл подробности приёма запрещённых веществ российским биатлонистом Александром Логиновым.
По словам Тихонова, Логинова и ещё одну спортсменку — Ирину Старых — заставили принимать допинг.
«Как-то Логинов заикнулся в разговоре со мной, что его пригласили в высокий кабинет и отдали приказ. Вот и всё», — цитирует его «Спорт-Экспресс».
Экс-биатлонист добавил, что тренер спортсмена Александр Касперович точно был ни при чём, а мера эта была нужна, чтобы отчитаться президенту Путину за победы на Олимпиаде в Сочи.
Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за приём допинга и вернулся в большой спорт осенью 2016 года. Биатлонная общественность требует от спортсмена извинений за произошедшее. Старых, лидер сборной России в текущем сезоне, также была отстранена сначала на два года, но потом срок был увеличен до трех лет. Спортсменка вернулась к выступлениям в 2016 году.
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Биатлон , Александр Логинов , Александр Тихонов , Ирина Старых
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