Тихонов поведал о насильной «накачке» допингом Логинова

По словам Тихонова, Логинова и ещё одну спортсменку — Ирину Старых — заставили принимать допинг.

«Как-то Логинов заикнулся в разговоре со мной, что его пригласили в высокий кабинет и отдали приказ. Вот и всё», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Экс-биатлонист добавил, что тренер спортсмена Александр Касперович точно был ни при чём, а мера эта была нужна, чтобы отчитаться президенту Путину за победы на Олимпиаде в Сочи.

Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за приём допинга и вернулся в большой спорт осенью 2016 года. Биатлонная общественность требует от спортсмена извинений за произошедшее. Старых, лидер сборной России в текущем сезоне, также была отстранена сначала на два года, но потом срок был увеличен до трех лет. Спортсменка вернулась к выступлениям в 2016 году.