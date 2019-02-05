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Шипулин высказался о политической карьере 

Рамблер + ещё 5 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин, завершивший профессиональную спортивную карьеру, заявил, что его судьба в политике не решена на 100%, сообщает РИА Новости.
«У меня еще не все так ясно, поживем-увидим. Есть определенные намерения, пока ничего сказать не могу», — отметил спортсмен, подчеркнув, что СМИ торопят события.
Ранее Шипулин заявил о решении участвовать в праймериз от «Единой России», которые пройдут в мае 2019 года. В сентябре биатлонист собирается попасть в список кандидатов в депутаты Государственной думы.
Заявление Шипулина вызвало резкую критику действующих избранников нижней палаты парламента. В частности вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев отметил, что не видит от прихода Шипулина никакой пользы, пояснив свои слова тем, что "90% спортсменов-депутатов либо не появляются вообще в парламенте, либо просто сидят без дела".
Нелестно отозвался о возможной политической карьере спортсмена и четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который заявил, что «олимпийцам не хрен там делать», и предположил, что Шипулин пошёл в политику, потому что «там ничего делать не надо».
Комментарии1
Биатлон , Игорь Лебедев , Александр Тихонов , Антон Шипулин , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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