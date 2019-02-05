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Олимпийский чемпион объяснил молчание Логинова о допинговом прошлом 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: ТАСС
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объяснил, почему биатлонист Александр Логинов не хочет говорить о причинах употребления допинга. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
По его мнению, Логинова заставили молчать чиновники, замешанные в скандале. Он считает, что они боятся огласки и приказали биатлонисту хранить молчание.
«Логинов прикрыл собой чужие задницы, и сейчас молчит. Из молодых он был абсолютно лучшим, а должен был стать еще лучше. Победа [на Олимпиаде] в Сочи кому-то нужна была любой ценой», — заявил Тихонов.
На Олимпийских играх в Сочи Логинов участвовал только в индивидуальной гонке, в которой занял 30-е место. С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го он был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступили против его возвращения в спорт. В частности, француз Мартен Фуркад обвинял Логинова в том, что он не объяснился перед другими биатлонистами, а швед Себастьян Самуэльссон потребовал извинений от россиянина за употребление допинга. Логинов не отвечает на критику.
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Биатлон , Александр Логинов , Александр Тихонов
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