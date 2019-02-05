Какие спортсмены ушли в политику

Завершивший спортивную карьеру биатлонист Антон Шипулин заявил об «определенных намерениях» в политике, а Рамблер вспомнил о некоторых российских спортсменах, которые уже реализовали свои.

Накануне Шипулин заявил, что у него есть «определенные намерения» относительно начала политической карьеры, однако пока «не все так ясно».

«Поживем — увидим», — пообещал он.

Между тем не все спортсмены, ушедшие в политику, заставляли общественность ждать. Например, гимнастка Светлана Хоркина завершила спортивную карьеру в 2004 году, а в партию «Единая Россия» , тогда называвшуюся «Единство и Отечество», вступила еще в 2003-м.

В 2004-м Хоркина стала спортивной чиновницей, заняв пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики России, а три года спустя — депутатом Госдумы . В 2012-м бывшая гимнастка стала референтом контрольного управления делами президента, а в 2016-м — доверенным лицом «Единой России» на выборах в Госдуму.

Со времени завершения спортивной карьеры Светлана Хоркина заслужила звание полковника запаса, орден «За заслуги перед Отечеством» и почетную грамоту президента.

Впрочем, Шипулин может последовать и примеру боксера Николая Валуев, вступившего в «Единую России» через год после последнего боя. Еще через год Валуев стал депутатом Госдумы, а в 2016-м — был им переизбран.

В 2018-м Валуев удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством», причем, в отличие от Хоркиной, не за спортивные достижения, а за «заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Другой известный спортсмен, ставший политиком, это Александр Карелин . Борец закончил со спортом в 2000-м, год спустя вошел в высший совет «Единой России», а в Госдуму вошел еще раньше — в 1999-м. С тех пор Карелин не пропускал ни единого созыва нижней палаты парламента. Борец входил в думские комитеты по охране здоровья и спорту, геополитике, международным делам, ныне входит в комитет по энергетике.

В 2016-м Карелин был удостоен медали «Участнику военной операции в Сирии», а именно за «законодательное содействие» ей.

Для гимнастки Алины Кабаевой политическая карьера стала промежуточным звеном между спортом и медиаменеджментом, однако длилась целое десятилетие.

Спортивную карьеру Кабаева завершила в 2007-м, а еще в 2001-2005 годах вместе с Карелиным входила в высший совет «Единой России», после чего два года была членом Общественной палаты

После ухода оттуда гимнастка была избрана депутатом Госдумы, пробыв им семь лет. За это время Кабаева трижды выступила на пленарном заседании палаты, поучаствовала в разработке пяти законопроектов, а также удостоилась почетной грамоты президента.

В 2014-м Кабаева ушла из политики, став председателем общественного совета холдинга «Национальная Медиа Группа».