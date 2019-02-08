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Логинов объяснил медленную стрельбу в «бронзовой» гонке 

News.ru + ещё 23 45 минут назад
Фото: EPA
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
"Лежа я стрелял медленно из-за погоды и сказывающейся высоты. Нужно было приспособиться к стрельбищу, потому что винтовки мы получили только вчера вечером и не успели привыкнуть", — объяснил свою медленную стрельбу Логинов в эфире канала "Матч-ТВ".
Также спортсмен отметил, что скоростью он в целом доволен, так как в сильный мороз сложно было справиться с высоким темпом.
Как сообщал News.ru, Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке в Кэнморе. Это стало для него уже шестым подиумом в сезоне.
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