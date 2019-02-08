Логинов объяснил медленную стрельбу в «бронзовой» гонке

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

"Лежа я стрелял медленно из-за погоды и сказывающейся высоты. Нужно было приспособиться к стрельбищу, потому что винтовки мы получили только вчера вечером и не успели привыкнуть", — объяснил свою медленную стрельбу Логинов в эфире канала "Матч-ТВ".

Также спортсмен отметил, что скоростью он в целом доволен, так как в сильный мороз сложно было справиться с высоким темпом.

Как сообщал News.ru, Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке в Кэнморе. Это стало для него уже шестым подиумом в сезоне.