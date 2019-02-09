Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира 

Lenta.ru + ещё 46 32 минуты назад
Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Россию в гонке представляли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Александр Поварницын. Первое место завоевала норвежская команда. Серебро досталось сборной Франции.
7 февраля Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке. Его отставание от лидера норвежца Йоханеса Бе составило 2 минуты 41 секунду.
Седьмой этап Кубка мира проходит в канадском Кэнморе. Он продлится до 11 февраля. Девятый этап также пройдет в Северной Америке. Соревнования в Солт-Лейк-Сити продлятся с 14 по 18 февраля.
Последние новости
«Би-би-си» показала «японские» Курилы и объяснилась Стала известна судьба «Северного потока-2» Путин уволил девять генералов
Биатлон , Видео , Александр Логинов , Эдуард Латыпов , Евгений Гараничев , Александр Поварницын
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева
Фигурное катание Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Решена судьба российских паралимпийцев
Зимние виды спорта
Игрок НХЛ ударился лицом о штангу
Хоккей
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Рудковская заступилась за обиженного Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение