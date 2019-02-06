Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная отреагировала на критику со стороны украинских болельщиков, которые сомневаются, что спортсменка способна вновь выйти на прежний высокий уровень.
Пидгрушая является олимпийской чемпионкой Олимпиады в Сочи-2014 в женской эстафете. На ее счету также золото чемпионата мира-2013, завоеванное в спринте.
"А вы знаете, что чувствует спортсмен, который отпахал на все 100 процентов подготовительный сезон, отдавался по максимуму на тренировках, а потом организм дает сбой, и он не может финишировать в гонках? Не из-за своей прихоти или нежелания, а потому что сердце не может работать на максимальных оборотах дольше, чем несколько минут (я имею в виду действительно максимальные). Я умею терпеть, всегда борюсь до конца. Но… я человек, мой организм иногда тоже дает сбой. Я бы все отдала, чтобы побеждать и бегать наравне с лидерами. Для этого я тренировалась и готовилась. Но не все зависит от моего желания и моей работы. И хватит нас гнобить!" — написала Пидгрушная в Facebook.
32-летняя биатлонистка также объяснила, почему в нынешнем сезоне у команды нет высоких результатов.
"Дело даже не в критике или поддержке. Это мой путь, я его выбрала, и иду им уже 20 лет. Мне не нужны жалость или чье-то одобрение. Только я знаю, сколько отдала спорту, и сколько работаю на результат. Я тоже максималист. Поэтому до сих пор не сдалась, а выступала в этом сезоне на Кубке мира не из-за фамилии, а потому что выиграла контрольные тренировки, где четко заработала свое место в команде. Ошибки были в подготовке. Теперь мы все дружно за это платим. Но никто из девушек не опускает рук. Все поддерживают друг друга, и каждая отдает себя биатлону до последней капли. Мы готовились семь месяцев. Невозможно сделать кардинальное изменение в результате за один день. Но мы все равно работаем и верим", — сказал Пидгрушная.