«Хватит нас гнобить»: украинская биатлонистка резко ответила на критику

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная отреагировала на критику со стороны украинских болельщиков, которые сомневаются, что спортсменка способна вновь выйти на прежний высокий уровень.

Пидгрушая является олимпийской чемпионкой Олимпиады в Сочи-2014 в женской эстафете. На ее счету также золото чемпионата мира-2013, завоеванное в спринте.

"А вы знаете, что чувствует спортсмен, который отпахал на все 100 процентов подготовительный сезон, отдавался по максимуму на тренировках, а потом организм дает сбой, и он не может финишировать в гонках? Не из-за своей прихоти или нежелания, а потому что сердце не может работать на максимальных оборотах дольше, чем несколько минут (я имею в виду действительно максимальные). Я умею терпеть, всегда борюсь до конца. Но… я человек, мой организм иногда тоже дает сбой. Я бы все отдала, чтобы побеждать и бегать наравне с лидерами. Для этого я тренировалась и готовилась. Но не все зависит от моего желания и моей работы. И хватит нас гнобить!" — написала Пидгрушная в Facebook.

32-летняя биатлонистка также объяснила, почему в нынешнем сезоне у команды нет высоких результатов.