США оставили биатлонистов РФ без винтовок

Российские биатлонисты прибыли на этап Кубка мира в Канаде без винтовок по вине американских партнеров, рассказал ТАСС глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев

Этап Кубка мира в Кэнморе состоится 7-11 февраля. 4 февраля члены сборной России должны были вылететь туда рейсом из Москвы с пересадкой в Лос-Анджелесе.

По словам Драчева, за несколько часов до вылета организаторы позвонили и сообщили, что не успели получить разрешение на ввоз оружия в США, даже несмотря но то, что все необходимые для этого документы были предоставлены российской стороной полтора месяца назад.

По этой причине биатлонисты вылетели в Канаду без винтовок. Тем не менее Драчев заверил, что это не станет проблемой для сборной России.

«Это даже хорошо, все отдохнут от стрельбы», — объяснил он.