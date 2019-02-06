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США оставили биатлонистов РФ без винтовок 

Рамблер 1 час назад
Российские биатлонисты прибыли на этап Кубка мира в Канаде без винтовок по вине американских партнеров, рассказал ТАСС глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
Этап Кубка мира в Кэнморе состоится 7-11 февраля. 4 февраля члены сборной России должны были вылететь туда рейсом из Москвы с пересадкой в Лос-Анджелесе.
По словам Драчева, за несколько часов до вылета организаторы позвонили и сообщили, что не успели получить разрешение на ввоз оружия в США, даже несмотря но то, что все необходимые для этого документы были предоставлены российской стороной полтора месяца назад.
По этой причине биатлонисты вылетели в Канаду без винтовок. Тем не менее Драчев заверил, что это не станет проблемой для сборной России.
«Это даже хорошо, все отдохнут от стрельбы», — объяснил он.
В пресс-службе СБР сообщили РИА Новости, что винтовки будут доставлены российским спортсменам сегодня.
Биатлон , Видео , Статьи , Владимир Драчев , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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