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В семье биатлониста Антона Шипулина родилась дочь 

Вести.Ru + ещё 19 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Недавно завершивший спортивную карьеру биатлонист сборной России Антон Шипулин и его супруга Луиза Сабитова во второй раз стали папой и мамой. Накануне в семье чемпиона Олимпийских игр и мира родилась дочь. Три года назад у них появился первенец — сын Дима.
О счастливом исходе родов сообщил сам Антон в своем аккаунте социальной сети Instagram:
"В нашей семье еще одно чудо! И зовут ее Мира. 3634 гр. и 55 см. Это невероятное чувство — присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене!"
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