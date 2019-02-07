Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпион ОИ назвал биатлонную трассу в Канаде «деревней» 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение россиянина Александра Логинова принять участие в североамериканских этапах Кубка мира.
«Тренер Касперович находится очень далеко от Логинова и не знает, как тот готов. Они, может, и созваниваются, но Касперович не принимает никаких решений. Это абсолютно точно», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».
Васильев отметил, что североамериканские этапы Кубка мира «выбивают из колеи» не только российских спортсменов. При этом добраться до Кэнмора (Канада) и Солт-Лейк-Сити (США) достаточно трудно, и биатлон там непопулярен.
«Кэнмор — это деревня. Смотреть там абсолютно нечего. Во всякие дыры, деревни, за тридевять земель всех призывают приезжать», — заключил Васильев.
Седьмой этап Кубка мира в Кэнморе пройдёт с 7 по 11 февраля. Этап в Солт-Лейк-Сити пройдёт с 14 по 18 февраля.
News.ru ранее сообщал, что российский биатлонист Антон Шипулин стал отцом во второй раз.
News.ru: последние новости
Экс-российская биатлонистка получила украинское гражданство У Шипулина родилась дочь Появились подробности допингового дела Устюгова
Комментарии
Биатлон , Александр Логинов , Антон Шипулин , Дмитрий Васильев
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
Рудковская заступилась за обиженного Плющенко
Фигурное катание
США оставили биатлонистов РФ без винтовок
Биатлон Статьи
«Тогда это было, как сейчас лифчик»: Москвина о сексуальной революции
Фигурное катание
«Считают ее монстром»: ученица сбежала от Тутберидзе
Фигурное катание
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Кокорина и Мамаева ждет показательная порка
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение