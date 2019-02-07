Чемпион ОИ назвал биатлонную трассу в Канаде «деревней»

«Тренер Касперович находится очень далеко от Логинова и не знает, как тот готов. Они, может, и созваниваются, но Касперович не принимает никаких решений. Это абсолютно точно», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

Васильев отметил, что североамериканские этапы Кубка мира «выбивают из колеи» не только российских спортсменов. При этом добраться до Кэнмора (Канада) и Солт-Лейк-Сити (США) достаточно трудно, и биатлон там непопулярен.

«Кэнмор — это деревня. Смотреть там абсолютно нечего. Во всякие дыры, деревни, за тридевять земель всех призывают приезжать», — заключил Васильев.

Седьмой этап Кубка мира в Кэнморе пройдёт с 7 по 11 февраля. Этап в Солт-Лейк-Сити пройдёт с 14 по 18 февраля.