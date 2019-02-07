Экс-российская биатлонистка получила украинское гражданство

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) официально разрешил бывшей российской спортсменке Анастасии Рассказовой выступать за сборную Украины.

По информации Biathlon.ua, биатлонистка сможет принять участие на последнем этапе Гран-при юниорского Кубка IBU, который пройдёт в Торсби (Швеция) с 1 по 2 марта. Также она сумеет поучаствовать в соревнованиях юниорского чемпионата Европы, который состоится в Шушене (Норвегия) с 6 по 10 марта.

Анастасия Рассказова является уроженкой Хабаровска. Летом прошлого года она приняла решение о смене спортивного гражданства вместе с Екатериной Бех и Оксаной Москаленко.

Ранее News.ru сообщал, что президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал успехи Екатерины Бех на юниорском чемпионате мира. На мировом первенстве спортсменка завоевала две золотых медали.