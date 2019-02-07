Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) официально разрешил бывшей российской спортсменке Анастасии Рассказовой выступать за сборную Украины.
По информации Biathlon.ua, биатлонистка сможет принять участие на последнем этапе Гран-при юниорского Кубка IBU, который пройдёт в Торсби (Швеция) с 1 по 2 марта. Также она сумеет поучаствовать в соревнованиях юниорского чемпионата Европы, который состоится в Шушене (Норвегия) с 6 по 10 марта.
Анастасия Рассказова является уроженкой Хабаровска. Летом прошлого года она приняла решение о смене спортивного гражданства вместе с Екатериной Бех и Оксаной Москаленко.
Ранее News.ru сообщал, что президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал успехи Екатерины Бех на юниорском чемпионате мира. На мировом первенстве спортсменка завоевала две золотых медали.