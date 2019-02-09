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На грани катастрофы. Россия — десятая в эстафете. И этому нужно радоваться! 

Чемпионат.com + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборную России впервые в истории могли обойти на круг. От кошмара нашу экспериментальную команду отделили несколько секунд!

Чудес не ждём?

Канадский Кэнмор продолжает радовать всех нас чудесным и немного странным биатлоном.
Экспериментальная мужская сборная России на крепком морозе сумела добраться до бронзовых наград. Это было неожиданно и приятно, и перед женской гонкой настроило на позитивную волну. Если у парней получилось, почему бы и девушкам не сотворить маленькое чудо?
Экспериментальный состав — это если говорить мягко. У четырёх биатлонисток сборной России было лишь пять эстафет на уровне Кубка мира. По одной у Валерии Васнецовой и Маргариты Васильевой и ещё три — у Ульяны Кайшевой. Лейсан Бикташева на Кубке мира проводила лишь свою вторую гонку. Вот и все, на кого могли положиться поклонники российского биатлона.
А в заключительной эстафете перед чемпионатом мира, по большому счёту, было не из кого: Куклина приболела, а Ильченко не справилась с индивидуальной гонкой. Но в целом поводы для сдержанного оптимизма были: первую гонку канадского этапа Россия не провалила.
О медалях речи не было: уж слишком сильно на фоне России выглядели основные составы сборных Италии, Германии или Франции. Россиянкам нужно было сосредоточиться на своём выступлении и просто постараться показать себя в Кэнморе во всей красе.
Забегая вперёд, стоит сказать, что россиянки создали в гонке нешуточную интригу.
Но — со знаком минус.

Штрафной круг. Три минуты. Кошмар

Весь первый круг соперниц на своих хрупких плечах тащила француженка Анаис Шевалье. Оторваться от соперниц ей не удалось, зато уверенность в своих силах Анаис почувствовала. Россиянка Васнецова, напротив, откатилась в глубину пелотона и вроде бы шла своим темпом, однако на стрельбище сразу сотворила маленькую катастрофу — один штрафной круг.
Стрельбище Валерия покинула предпоследней, опережая только кореянку, допустившую аж шесть промахов. В группе лидеров почти никто не стрелял безупречно, но отставание России сразу же стало близким к критическому — почти полторы минуты от Италии, США и Норвегии.
На «стойке» Васнецова обошлась без штрафных кругов, но отставание от лидирующей Лизы Витоцци всё равно перевалило за две минуты. За виртуальный пьедестал с Италией боролись немка Хинц и француженка Шевалье. А норвежская дебютантка Калкенберг провалилась, отправившись на два штрафных круга. Но даже с такой жуткой стрельбой Норвегия была впереди России. Васнецова передала эстафету 16-й. Отставание от Италии — жуткие три минуты.

Россия — в аутсайдерах, Эстония — в лидерах

У итальянок всё было в порядке: Николь Гонтье бодро пробежала свой первый круг и пятью выстрелами закрыла все пять мишеней ещё до того как француженка Бреза и немка Хильдебранд устроились на соседних ковриках. И если Франция быстро пустилась в погоню за Италией, то Германия на рубеже задержалась и пропустила Эстонию: браво, Тюли Томингас!
Маргарита Васильева боролась, как могла. На первых двух кругах она даже отыграла пару позиций, и на стрельбище, и ногами, но на «стойке» едва не заглянула на штрафной круг и откатилась на 16-е место. Оставалось лишь радоваться, что у нас не всё так плохо, как у Канады: Эмма Ландер на «лёжке» не попала вообще ни в одну мишень. Или радоваться за сборную Италии: Вирер получила эстафету в полумнуте от Франции, Эстонии и Германии.

Обгонят ли Россию на круг?

Дебютантка Бикташева ушла на дистанцию 14-й: Васильева ходом опередила Чехию и Швецию. Чего-то особенного ждать от Лейсан, конечно, не приходилось. Главное — совсем не провалиться и не дать обогнать себя на круг — такого в истории российского женского биатлона ещё не было.
Бикташева не задрожала: да, промахнулась два раза, но с учётом жуткой стрельбы конкуренток даже приблизилась к местам в первом десятке: до украинки Белкиной, идущей на девятом месте, было всего-то 30 секунд, что с учётом общего отставания в четыре минуты было совсем немного. После «стойки» до девятого места осталось лишь 20 секунд. Но больше радовало то, что отставание от лидеров росло не быстро, и угроза отстать на круг на время миновала.
Италия усилиями Доротеи Вирер продолжала лидировать, а на второе место вышла сборная Германии: Денизе Херрман, как ни странно, стреляла точнее француженки Анаис Бескон. А на последнем круге Херрман отыграла у Вирер больше 20 секунд и вырвалась на первое место!

Россия — 10-я. И это отлично!

Российские болельщики в ночи грустили, а немецкие ликовали. Лаура Дальмайер на своём первом круге «привезла» Федерике Санфилиппо почти 20 секунд, а затем ещё и качественнее отработала на стрельбище и покинула его в 48 секундах от Италии. За третье место боролись Франция и восставшая из пепла Норвегия — помните два штрафных круга Калкенберг в начале?
С учётом скорости Дальмайер угроза не закончить гонку для сборной России и лично Ульяны Кайшевой вновь стала явной. Один штрафной круг стал бы для россиянки роковым, и Кайшева едва не зашла на него — стреляла из восьми. Дальмайер пришла на «стойку» буквально через десять секунд после того как Ульяна завершила работу на рубеже. Фух, пронесло!
Пронесло и Германию! Дальмайер ушла на штрафной круг, но соперницы своими промахами всё-таки подарили немкам победу. Француженка Жулия Симон помчалась к серебру, а норвежка Марте Рёйселанд — к бронзе. Итальянка Санфилиппо всё загубила своей стрельбой.
А Россия всё-таки финишировала И даже не на последнем месте. Ульяна Кайшева здорово отработала на огневом рубеже и закончила гонку 10-й. Сегодня мы этому очень рады.
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Комментарии6
Биатлон , Статьи , Лаура Дальмайер , Эмма Ландер , Анаис Шевалье , Лейсан Бикташева , Федерика Санфилиппо , Маргарита Васильева , Доротея Вирер
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