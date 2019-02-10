Лукашенко не смог снести национального «позора»

«И пулемёты им дадим, и гранатомёты. Лишь бы не позорили страну». Это о биатлоне

Президент Лукашенко не может молчать, когда у национальной биатлонной сборной такие проблемы. И он уже поставил себя в эстафету и победил!

«Раздадим спортсменам и пулемёты, и гранатомёты». Пожалуй, на такой перл во всём мировом биатлоне способны только два президента, причём оба сейчас живут в Беларуси. В данном случае бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов абсолютно не при чём. Авторство фразы, наверняка взволновавшей канадских генералов, принадлежит его тёзке Лукашенко.

Так зачем президент страны предлагает раздать смертоносное оружие тем, кто, по его мнению, позорит Беларусь в Северной Америке?

Лукашенко победил в эстафете

В красноречии белорусскому лидеру не откажешь. Каждое его выступление или общение с журналистами мгновенно расхватывается на цитаты, которые тут же становятся мемами. На этот раз под горячую руку президенту попали несчастные биатлонистки из второго состава сборной Беларуси. К слову, Александр Григорьевич не только раскритиковал своих спортсменов, но и показал личный пример.

Глава Беларуси поучаствовал в биатлонной эстафете в рамках «Минской лыжни». За команду президента бежали его сын Николай, личный врач Светлана Коношенко и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева . Вряд ли стоит уточнять, что именно эта четвёрка одержала победу. После гонки новоиспечённый чемпион с удовольствием пообщался с прессой. Вы удивитесь, но на размышления о провале биатлонистов в Кэнморе Лукашенко навёл вопрос… о способности белорусских заводов производить лыжи мирового уровня.

«Я обещаю, что у нас будут хорошие лыжи. Конечно, для такого уровня спортсменок, как Даша Домрачева, Надя Скардино мы будем выбирать из сотен пар ведущих лыжных фирм одни. Лыжи не так просто создать и дотянуться до самой верхотуры, я такую задачу перед специалистами не ставлю. Нам надо лыжи, чтобы подготовить спортсменов. А когда подготовим таких, как наши Даша и Надя, найдем тысячу пар и выберем лучшие, главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, и пулемёты, и гранатомёты — что угодно, лишь бы бегали и не позорили страну. Как сейчас выступают наши биатлонисты? Это позор. Такого ещё не было», — сетует президент.

Что разозлило президента?

Повод для расстройства у Лукашенко действительно есть. Ещё меньше года назад женская сборная Беларуси стояла на вершине олимпийского пьедестала в эстафете, а теперь с позором покидает гонку Кубка мира, отстав от лидера на круг. Правда, в Кэнморе, где с белорусками и произошёл взбесивший президента конфуз, тренеры выставили на эстафету второй состав, так что рассчитывать на более достойный результат было трудно. Да и в целом после ухода Домрачевой и Скардино сборной Беларуси биться за эстафетные медали сложно. Тем не менее, до Кэнмора она неизменно финишировала в топ-10, а в Хохфильцене даже замкнула пятёрку.

Есть за кого болеть белорусским поклонникам биатлона и в личных гонках. Олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане Ирина Кривко перехватила звание лидера сборной у завершивших карьеру подруг по команде и в этом сезоне вышла на качественно новый уровень. До пьедестала Ирина пока не добиралась, зато регулярно попадает в десятку, благодаря чему идёт на солидной седьмой позиции в «тотале», значительно опережая лучших россиянок.

Домрачева может вернуться?

У остальных белорусских биатлонистов дела обстоят плохо, если не сказать кошмарно. А когда в Беларуси что-то не в порядке, исправлять ситуацию берётся лично президент. В данном случае одним предложением «раздать спортсменам пулемёты и гранатомёты, чтобы не позорили страну» Лукашенко не ограничился. Второй план Александра Григорьевича более приближен к реальности. Раз нет новых сильных биатлонисток, значит, нужно вернуть старых.

«Я сказал Даше и Наде: надо возвращаться обратно», — заявил Лукашенко.

Дарья дала понять, что хочет посвятить себя заботам о дочке и в ближайшее время возвращаться в спорт не собирается. При этом окончательно идею возобновления карьеры герой Республики Беларусь не отметает и даже признаётся, что её супруг Уле-Эйнар Бьорндален ратует за возвращение жены в биатлон. Скардино же дала понять, что ушла окончательно.

Так что скорее всего белорусским тренерам придётся искать и воспитывать новых Домрачевых. Тем более Лукашенко помочь женской сборной не может при всём желании. Разве что его личный врач.