Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлонные гонки в Канаде отменили из-за сильных морозов 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: @hauser_lisa / Instagram
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить две последние гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде из-за сильных морозов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.
10 февраля должны были состояться женские и мужские спринтерские соревнования. За полтора часа до начала первой гонки температура воздуха в канадском Кэнморе составила минус 26 градусов. По правилам IBU гонки отменяют при температуре ниже 20 градусов мороза.
В Канаде должно было пройти по три гонки для женщин и мужчин: индивидуальная, эстафета и масс-старт. Однако союз биатлонистов изменил программу из-за погоды. Индивидуальные гонки прошли на сокращенных дистанциях, а масс-старты были заменены спринтами. Из-за отмены последних этап в Кэнморе завершился досрочно.
Седьмой этап принес российским биатлонистам две медали: Александр Логинов стал третьим в индивидуальной гонке, еще одну бронзу завоевала мужская сборная России в эстафете. Из Канады спортсмены отправятся в американский Солт-Лейк-Сити, где с 14 по 18 февраля пройдет следующий этап Кубка мира.
Последние новости
Рогозин объяснил причину неудачных запусков российских ракет На Москву обрушатся снегопады В Венесуэле заявили о желании почти всех военных бросить Мадуро
Комментарии
Биатлон , Александр Логинов
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Конфликт со стрельбой на матче по хоккею попал на видео
Хоккей
Лукашенко не смог снести национального «позора»
Биатлон Статьи
Появилось видео конфликта со стрельбой на хоккейном матче
Хоккей
Убийство хоккейного болельщика попало на видео
Хоккей Криминал
Беда «Вашингтона»: «пантеры» загрызли Овечкина и Кузнецова
Хоккей Статьи
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Медведева угрожает Туктамышевой
Фигурное катание
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение