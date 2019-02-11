Биатлонные гонки в Канаде отменили из-за сильных морозов

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить две последние гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде из-за сильных морозов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

10 февраля должны были состояться женские и мужские спринтерские соревнования. За полтора часа до начала первой гонки температура воздуха в канадском Кэнморе составила минус 26 градусов. По правилам IBU гонки отменяют при температуре ниже 20 градусов мороза.

В Канаде должно было пройти по три гонки для женщин и мужчин: индивидуальная, эстафета и масс-старт. Однако союз биатлонистов изменил программу из-за погоды. Индивидуальные гонки прошли на сокращенных дистанциях, а масс-старты были заменены спринтами. Из-за отмены последних этап в Кэнморе завершился досрочно.