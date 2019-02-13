Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал работу комментатора Дмитрий Губерниева, который, по его мнению, должен более профессионально подходить к профессии.
"Общение с прессой — это одна из частей профессионального спорта. Конечно же, спортсмен должен уметь общаться с журналистами. Насколько это у нас поставлено? Мне кажется, что здесь еще очень много работы. Губерниев говорил, что иностранцы чуть ли не завидуют тому, как в России освещают биатлон? А что он еще может сказать? Конечно, Губерниев будет себя хвалить, — приводит слова Ростовцева "Спорт день за днем". — Абсолютно ненормально, что журналисты как к себе домой приходят в гостиницу и заходят в номера, где живут спортсмены. Такого быть не должно! Больше ни одна сборная не позволяет такого своим журналистам. Когда мы работали тренерами, так же поступали. Должны быть четко определены время и место, когда вы можете общаться с командой. Так же, как у немцев и норвежцев".
Съемочная группа Губерниева сопровождает сборную России по биатлону на этапах Кубка мира.