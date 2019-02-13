Президент Союза биатлонистов России Драчев примет участие в «Гонке легенд»

Президент Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев примет участие в "Гонке легенд", которая пройдет в Минске. Об этом сообщает белорусское информационное агентство "Белта".

Анна Богалий. Помимо Драчева, в "Гонке легенд" также примут участие двукратные олимпийские чемпионы по биатлону россияне Сергей Чепиков

"Гонка легенд" состоится 18 февраля в Минске — в день открытия чемпионата Европы, который пройдет в центре олимпийской подготовки "Раубичи". В рамках гонки состоятся проводы из большого спорта четырехкратной олимпийской чемпионки белоруски Дарьи Домрачевой

Драчев также является трехкратным победителем чемпионата Европы и обладателем Кубка мира в общем зачете в сезоне-1995/96, в его активе серебряная и бронзовая награды Олимпийских игр (1994 и 1998 года соответственно). С 2002 по 2006 год Драчев выступал за сборную Белоруссии.