Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент Союза биатлонистов России Драчев примет участие в «Гонке легенд» 

ТАСС + ещё 4 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев примет участие в "Гонке легенд", которая пройдет в Минске. Об этом сообщает белорусское информационное агентство "Белта".
Помимо Драчева, в "Гонке легенд" также примут участие двукратные олимпийские чемпионы по биатлону россияне Сергей Чепиков и Анна Богалий.
"Гонка легенд" состоится 18 февраля в Минске — в день открытия чемпионата Европы, который пройдет в центре олимпийской подготовки "Раубичи". В рамках гонки состоятся проводы из большого спорта четырехкратной олимпийской чемпионки белоруски Дарьи Домрачевой.
Драчев также является трехкратным победителем чемпионата Европы и обладателем Кубка мира в общем зачете в сезоне-1995/96, в его активе серебряная и бронзовая награды Олимпийских игр (1994 и 1998 года соответственно). С 2002 по 2006 год Драчев выступал за сборную Белоруссии.
ТАСС: последние новости
Союз биатлонистов России заявил, что IBU безосновательно лишает его спонсора СМИ: Биатлонистка Аввакумова намерена продолжить карьеру в новой сборной IBU изменил расписание гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе из-за морозов
Биатлон , Владимир Драчев , Анна Богалий , Дарья Домрачева , Сергей Чепиков
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Звезды NFL посетили самую масштабную трансляцию Super Bowl в России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение