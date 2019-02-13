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Этап Кубка мира в Америке оказался под угрозой срыва 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Очередная соревновательная часть Кубка мира по биатлону, которую планируется провести в американском Солт-Лейк Сити, под угрозой срыва из-за неблагоприятного прогноза погоды, сообщает «Чемпионат.com».
Этап состязаний пройдёт в Солт-Лейк Сити с 14 по 17 февраля. Однако, по словам автора статьи, прогноз погоды на первые два дня соревнований «внушает ужас». Буквально за день до начала гонок в американском городе установится температура воздуха не ниже плюс 10 градусов, а также пройдут проливные дожди, что определённо может повлиять на состояние биатлонной трассы.
По информации издания, это не единственный сюрприз, который готовит природа для организаторов турнира. К 16 февраля в Солт-Лейк Сити ночью ударят заморозки. В результате вся влага, которая выпала за несколько дней, превратится в лёд, поэтому, по словам журналистов, в последниих гонках этапа спортсменам впору будет соревноваться на коньках.
«Чемпионат.com» также отметил, что возможные природные катаклизмы не единственная проблема организаторов в США. Биатлонисты уже столкнулись с «причудами» американской гражданской авиации, которая с завидной регулярностью теряет багаж спортсменов. По вине сотрудников аэропорта винтовки на время лишилась представительница финской сборной Кайса Мякяряйнен, а из-за задержки рейса из Торонто «застрял» тренер национальной команды по стрельбе.
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Биатлон , Статьи , Кайса Мякяряйнен , Чемпионат.com
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