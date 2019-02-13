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Бывшая российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной 

Lenta.ru + ещё 10 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, ранее выступавшая в составе сборной Южной Кореи, решила найти новую национальную команду. Об этом сообщает Chosun.
28-летняя уроженка Великого Устюга уже приступила к поискам новой сборной. Спортсменка вернулась в Россию в 2018-м. В интервью российским СМИ она отметила, что ее не устраивало отношение к тренировочному процессу в Южной Кореи.
Аввакумова сменила спортивное гражданство в 2017 году. К этому спортсменку подтолкнуло непопадание в основной состав российской сборной. На Олимпиаде в Пхенчхане Аввакумова выступила за сборную Кореи. Она показала свой лучший результат в индивидуальной гонке, заняв 16-е место.
Аввакумова — чемпионка мира по летнему биатлону. Также, выступая за российскую команду, она выиграла серебряную медаль на зимней Универсиаде в 2015-м.
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Биатлон , Екатерина Аввакумова
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