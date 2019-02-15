Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Шумахера заметили на Майорке
Шумахера заметили на Майорке

Сборная РФ по биатлону может полностью перейти на отечественные винтовки 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Новый биатлонный комплекс "ствол+патрон" на базе отечественной винтовки "Би-7-4" (разработки концерна "Калашников") и патрона "Олимп-БИ" (производства АО "ЦНИИТОЧМАШ") планируется создать для российских биатлонистов, сообщил РИА Новости президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
"На встрече с руководством ЦНИИТОЧМАШ и представителями "Калашникова", которая прошла в начале недели, было отмечено, что будет наиболее предпочтительно использование патронов для упражнения биатлон 5,6 миллиметров (.22LR) патронов типа "Олимп" и винтовок "БИ-7-4" для подготовки команд и проведения соревнований по биатлону различного уровня", — сказал Драчев.
Он уточнил, что необходимость создания отечественного стрелкового комплекса для биатлона обусловлена тем, что мировые лидеры в производстве спортивных патронов не намерены поставлять лучшие партии патронов для российских команд в связи с тем, что они не заинтересованы в высоких достижениях российских биатлонистов.
Руководитель спортивных проектов концерна "Калашников" Иван Черезов, комментируя данную информацию, сообщил РИА Новости, что комплекс "ствол+патрон" будет использоваться как на винтовках БИ-7-4, так и на винтовках БИ-7-7.
"Сегодня идет технологическая подготовка к серийному производству БИ-7-7, которое начнется осенью 2019 года", — сказал он.
В настоящее время для подготовки спортсменов в биатлоне используется калибр 22LR (5,6×15 миллиметров, малокалиберный патрон кольцевого воспламенения). Цифра 22 указывает на диаметр пули в дюймах — 0,22. Производством таких патронов занимаются несколько компаний в мире. В России наиболее популярными являются Polar Biathlon финской фирмы Lapua и отечественные патроны серии "Олимп" трех разновидностей — "Олимп-БИ", "Олимп-НОРД" и "Олимп-ЗИМА".
Последние новости
Умер народный артист России Сергей Захаров Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля В США потеряли "кровавый контракт с Путиным", но упорно ищут
Комментарии
Биатлон , Владимир Драчев , Иван Черезов , Ижмаш , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
«Серьезная поломка самолета»: сестра Шипулина чудом спаслась
Биатлон Статьи
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение