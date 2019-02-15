Сборная РФ по биатлону может полностью перейти на отечественные винтовки

"На встрече с руководством ЦНИИТОЧМАШ и представителями "Калашникова", которая прошла в начале недели, было отмечено, что будет наиболее предпочтительно использование патронов для упражнения биатлон 5,6 миллиметров (.22LR) патронов типа "Олимп" и винтовок "БИ-7-4" для подготовки команд и проведения соревнований по биатлону различного уровня", — сказал Драчев.

Он уточнил, что необходимость создания отечественного стрелкового комплекса для биатлона обусловлена тем, что мировые лидеры в производстве спортивных патронов не намерены поставлять лучшие партии патронов для российских команд в связи с тем, что они не заинтересованы в высоких достижениях российских биатлонистов.

Руководитель спортивных проектов концерна "Калашников" Иван Черезов , комментируя данную информацию, сообщил РИА Новости, что комплекс "ствол+патрон" будет использоваться как на винтовках БИ-7-4, так и на винтовках БИ-7-7.

"Сегодня идет технологическая подготовка к серийному производству БИ-7-7, которое начнется осенью 2019 года", — сказал он.

В настоящее время для подготовки спортсменов в биатлоне используется калибр 22LR (5,6×15 миллиметров, малокалиберный патрон кольцевого воспламенения). Цифра 22 указывает на диаметр пули в дюймах — 0,22. Производством таких патронов занимаются несколько компаний в мире. В России наиболее популярными являются Polar Biathlon финской фирмы Lapua и отечественные патроны серии "Олимп" трех разновидностей — "Олимп-БИ", "Олимп-НОРД" и "Олимп-ЗИМА".