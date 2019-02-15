Биатлонистка из Белоруссии посетовала на ненужность

Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич рассказала об отношении к ней руководства национальной команды.

Она заявила, что из-за продолжительной болезни в прошлом сезоне не могла полноценно работать, а когда вылечилась, даже не попала на командный сбор.

«Думаю, для меня это последний сезон. Да и не нужна я сборной, это факт!», — цитирует спортсменку «Биатлон Белоруссии».

Юркевич — серебряный призер Чемпионата Европы среди юниоров, бронзовый призер Всемирной Зимней Универсиады, бронзовый призер этапа Кубка Мира в Эстерсунде в 2016 году. На этапе мировой серии, который в эти дни проходит в Солт-Лейк-Сити, она показала лучший результат в команде в спринтерской гонке, став 37-й.

Как писал News.ru, легенда биатлона призвал «обезглавить» руководство СБР.