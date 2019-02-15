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Биатлонистка из Белоруссии посетовала на ненужность 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Instagram
Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич рассказала об отношении к ней руководства национальной команды.
Она заявила, что из-за продолжительной болезни в прошлом сезоне не могла полноценно работать, а когда вылечилась, даже не попала на командный сбор.
«Думаю, для меня это последний сезон. Да и не нужна я сборной, это факт!», — цитирует спортсменку «Биатлон Белоруссии».
Юркевич — серебряный призер Чемпионата Европы среди юниоров, бронзовый призер Всемирной Зимней Универсиады, бронзовый призер этапа Кубка Мира в Эстерсунде в 2016 году. На этапе мировой серии, который в эти дни проходит в Солт-Лейк-Сити, она показала лучший результат в команде в спринтерской гонке, став 37-й.
Как писал News.ru, легенда биатлона призвал «обезглавить» руководство СБР.
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