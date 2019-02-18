Гараничев не выступит на чемпионате Европы по биатлону

По словам организации, в состав национальной команды вместо Гараничева включен Семен Сучилов

31-летний Гараничев простудился в период выступления на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Биатлонист также не попал на гонку преследования на этапе в США, так как перепутал время старта.

Ранее Логинов объяснил опоздание Гараничева на старт гонки в США.