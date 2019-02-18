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Гараничев не выступит на чемпионате Европы по биатлону 

Газета.Ru + ещё 77 1 час назад
Фото: РИА Новости
Союз биатлонистов России (СБР) заявил, что российский биатлонист Евгений Гараничев не будет участвовать в чемпионате Европы, передает "Советский спорт".
По словам организации, в состав национальной команды вместо Гараничева включен Семен Сучилов.
31-летний Гараничев простудился в период выступления на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Биатлонист также не попал на гонку преследования на этапе в США, так как перепутал время старта.
Чемпионат Европы состоится в Раубичах (Минск, Беларусь) с 20 по 24 февраля. В состав мужской команды России на чемпионат Европы также вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Максим Цветков.
Ранее Логинов объяснил опоздание Гараничева на старт гонки в США.
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Биатлон , Максим Цветков , Александр Логинов , Семен Сучилов , Матвей Елисеев , Дмитрий Малышко , Антон Бабиков , Евгений Гараничев , Советский спорт
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