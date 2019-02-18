Логинов объяснил опоздание Гараничева на старт гонки в США

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал опоздание партнера по команде Евгения Гараничева на старт спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, передает «Матч ТВ».

До этого инцидент объяснялся тем, что спортсмен перепутал время гонки.

"Почему опоздал Гараничев? Старт гонки преследования получился скомканным, я сам не был готов так рано выходить, думал, что еще есть время на разминку, а тут уже вызвали на старт. Женя задержался в кабинке… Он не унывает, обидно, конечно, но ничего не сделать теперь", — отметил биатлонист.

В спринте лучший результат показал Логинов, который пришел седьмым.