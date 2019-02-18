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Логинов объяснил опоздание Гараничева на старт гонки в США 

Газета.Ru + ещё 66 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал опоздание партнера по команде Евгения Гараничева на старт спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, передает «Матч ТВ».
До этого инцидент объяснялся тем, что спортсмен перепутал время гонки.
"Почему опоздал Гараничев? Старт гонки преследования получился скомканным, я сам не был готов так рано выходить, думал, что еще есть время на разминку, а тут уже вызвали на старт. Женя задержался в кабинке… Он не унывает, обидно, конечно, но ничего не сделать теперь", — отметил биатлонист.
В спринте лучший результат показал Логинов, который пришел седьмым.
Ранее сообщалось, что тренер сборной России Сергей Белозеров считает, что биатлонист Александр Поварницын должен войти в состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира.
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