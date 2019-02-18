Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сучилов заменит Гараничева в составе сборной России на чемпионате Европы 

РИА Новости + ещё 78 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Семен Сучилов заменит Евгения Гараничева в составе сборной России по биатлону на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Отмечается, что заявленный ранее на чемпионат Гараничев не выступит на соревнованиях «по рекомендации врачей».
В субботу Гараничев опоздал на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в США и по этой причине не смог выступить в соревновании.
Чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля в Минской области на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». В расписании чемпионата восемь гонок.
Последние новости
Заявления США Мюнхен встретил гробовым молчанием Что происходит с подарками после съемок "Поля чудес" Шведские исследователи рассказали про явление, убившее группу Дятлова
Биатлон , Семен Сучилов , Евгений Гараничев , РИА Новости
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Летние виды спорта
Логинов рассказал об опоздании Гарничева на гонку
Биатлон
Аршавин отнял у жены автомобиль
Футбол
«Автомобильный ад» в NASCAR попал на видео
Автоспорт Происшествия
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Туктамышева бросила вызов Медведевой
Фигурное катание Статьи
«Чистый кайф»: Сотникова покорила Байкал
Фигурное катание Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение