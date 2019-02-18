Сучилов заменит Гараничева в составе сборной России на чемпионате Европы 

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Семен Сучилов заменит Евгения Гараничева в составе сборной России по биатлону на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Отмечается, что заявленный ранее на чемпионат Гараничев не выступит на соревнованиях «по рекомендации врачей».
В субботу Гараничев опоздал на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в США и по этой причине не смог выступить в соревновании.
Чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля в Минской области на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». В расписании чемпионата восемь гонок.