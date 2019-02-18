Сучилов заменит Гараничева в составе сборной России на чемпионате Европы

Отмечается, что заявленный ранее на чемпионат Гараничев не выступит на соревнованиях «по рекомендации врачей».

В субботу Гараничев опоздал на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в США и по этой причине не смог выступить в соревновании.

Чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля в Минской области на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». В расписании чемпионата восемь гонок.