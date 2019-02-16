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Фуркад отказался стартовать на чемпионате Европы 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: opokupix/imago sportfotodienst/Global Look Press
Французский биатлонист Мартен Фуркад не выступит на чемпионате Европы по биатлону, который пройдёт в Белоруссии.
«У француза другой план подготовки», — сказал заместитель директора по хозяйственной части стадиона «Раубичи», где пройдёт чемпионат, Леонид Карась в интервью порталу Tribuna.com.
Кроме того, Фуркад принял решение пропустить североамериканские этапы Кубка мира для того, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.
Европейское первенство пройдёт с 20 по 24 февраля.
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год. На данный момент он занимает четвертое место в общем зачёте Кубка мира.
Как сообщал News.ru, этапы КМ по биатлону в Северной Америке признали полезными.
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