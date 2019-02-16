Фуркад отказался стартовать на чемпионате Европы

Французский биатлонист Мартен Фуркад не выступит на чемпионате Европы по биатлону, который пройдёт в Белоруссии.

«У француза другой план подготовки», — сказал заместитель директора по хозяйственной части стадиона «Раубичи», где пройдёт чемпионат, Леонид Карась в интервью порталу Tribuna.com.

Кроме того, Фуркад принял решение пропустить североамериканские этапы Кубка мира для того, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира.

Европейское первенство пройдёт с 20 по 24 февраля.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год. На данный момент он занимает четвертое место в общем зачёте Кубка мира.

Как сообщал News.ru, этапы КМ по биатлону в Северной Америке признали полезными.