Олимпийский чемпион по биатлону Юрий Кашкаров отреагировал на слова комментатора Дмитрий Губерниева об опоздании россиянина Евгения Гараничева на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
Губерниев заявил, что Гараничев «прошляпил» старт.
«Пусть Губерниев эти выражения оставит для своих шоу! Не надо тащить их в биатлон», — приводит слова Кашкарова «Спорт день за днём».
Бывший биатлонист добавил, что «никакого порицания» в адрес Гараничева быть не может, так как он «сам себя наказал».
Гараничев не вышел на старт пасьюта 17 февраля. По некоторой информации, он проспал гонку. Лучшим среди россиян в гонке преследования стал Александр Логинов, финишировавший седьмым.
Проспавшего гонку «нищего» Гараничева призвали пощадить, писал News.ru.