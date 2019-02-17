Губерниева попросили заняться «своими шоу» вместо биатлона

Олимпийский чемпион по биатлону Юрий Кашкаров отреагировал на слова комментатора Дмитрий Губерниева об опоздании россиянина Евгения Гараничева на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

Губерниев заявил, что Гараничев «прошляпил» старт.

«Пусть Губерниев эти выражения оставит для своих шоу! Не надо тащить их в биатлон», — приводит слова Кашкарова «Спорт день за днём».

Бывший биатлонист добавил, что «никакого порицания» в адрес Гараничева быть не может, так как он «сам себя наказал».

Гараничев не вышел на старт пасьюта 17 февраля. По некоторой информации, он проспал гонку. Лучшим среди россиян в гонке преследования стал Александр Логинов , финишировавший седьмым.

Проспавшего гонку «нищего» Гараничева призвали пощадить, писал News.ru.