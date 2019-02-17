Спортсмен опубликовал обращение к болельщикам на своей странице в Instagram.
«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!» — написал Гараничев.
Накануне российский биатлонист пропустил гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен должен был стартовать пятнадцатым, но не пришёл в нужное время и его сняли с соревнования.
Тренер сборной России назвал это нарушением трудовой дисциплины, за что положен как минимум выговор. Отмечается, что из-за пропуска старта Гараничев опустился в общем зачёте на 16-ю строчку.
Сегодня в Солт-Лейк-Сити состоятся смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета. В сингл-миксте сборную России будут представлять Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева, а в смешанной эстафете выступят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева.