Биатлонист Евгений Гараничев извинился за опоздание на гонку

Спортсмен опубликовал обращение к болельщикам на своей странице в Instagram.

«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!» — написал Гараничев.

Накануне российский биатлонист пропустил гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен должен был стартовать пятнадцатым, но не пришёл в нужное время и его сняли с соревнования.

Тренер сборной России назвал это нарушением трудовой дисциплины, за что положен как минимум выговор. Отмечается, что из-за пропуска старта Гараничев опустился в общем зачёте на 16-ю строчку.