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Биатлонист Евгений Гараничев извинился за опоздание на гонку 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спортсмен опубликовал обращение к болельщикам на своей странице в Instagram.
«Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!» — написал Гараничев.
Накануне российский биатлонист пропустил гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен должен был стартовать пятнадцатым, но не пришёл в нужное время и его сняли с соревнования.
Тренер сборной России назвал это нарушением трудовой дисциплины, за что положен как минимум выговор. Отмечается, что из-за пропуска старта Гараничев опустился в общем зачёте на 16-ю строчку.
Сегодня в Солт-Лейк-Сити состоятся смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета. В сингл-миксте сборную России будут представлять Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева, а в смешанной эстафете выступят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева.
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Биатлон , Александр Логинов , Ульяна Кайшева , Лариса Куклина , Евгений Гараничев , Маргарита Васильева , Сергей Корастылев
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