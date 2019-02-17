Чемпион ОИ рассказал о зарплатах биатлонистов и предложил установить контроль

Ветеран рассказал, что аналогичные несуразицы российские биатлонисты допускали и раньше. Например, Антон Шипулин однажды пришел на старт, забыв винтовку.

Тихонов считает, что за такими спортсменами нужен дополнительный контроль.

«Раз такие "фрукты" есть в команде, значит, кто-то за ними должен следить», — заявил эксперт.

При этом Тихонов выступил против санкций, поскольку спортсмены, по его словам, и так получают небольшую зарплату:

«Какие санкции? Он не миллиардер, чтобы его штрафовать. За нищенскую зарплату еще и штрафы выписывать».

Сегодня биатлонист Евгений Гараничев не явился на гонку преследования в американском Солт-Лейк-Сити. В итоге россиянина дисквалифицировали. Позднее он признался, что просто опоздал на соревнования.