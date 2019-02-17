Ветеран советского спорта, олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что биатлонисты мало зарабатывают и предложил не штрафовать недисциплинированных, а установить контроль над ними. Поводом стало фееричное опоздание биатлониста Евгения Гараничева на старт гонки преследования на Кубке мира. Мнение Тихонова приводит издание Sport24.
Ветеран рассказал, что аналогичные несуразицы российские биатлонисты допускали и раньше. Например, Антон Шипулин однажды пришел на старт, забыв винтовку.
Тихонов считает, что за такими спортсменами нужен дополнительный контроль.
«Раз такие "фрукты" есть в команде, значит, кто-то за ними должен следить», — заявил эксперт.
При этом Тихонов выступил против санкций, поскольку спортсмены, по его словам, и так получают небольшую зарплату:
«Какие санкции? Он не миллиардер, чтобы его штрафовать. За нищенскую зарплату еще и штрафы выписывать».
Сегодня биатлонист Евгений Гараничев не явился на гонку преследования в американском Солт-Лейк-Сити. В итоге россиянина дисквалифицировали. Позднее он признался, что просто опоздал на соревнования.