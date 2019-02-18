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Российские биатлонисты стали седьмыми в эстафете на этапе КМ в США 

Газета.Ru + ещё 47 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по биатлону заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает "Советский спорт".
Представляющие страну Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева использовали семь запасных патронов и ни разу не зашли на штрафной круг, однако все же уступили соперникам.
Завоевали золото французы Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Селия Эмонье и Анаис Шевалье. Вторыми пришли немцы Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Франциска Хильдебранд и Ванесса Хинц, а замкнула тройку лидеров сборная Норвегии (Ветле Кристиансен, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд).
Этап Кубка мира. Смешанная эстафета. Солт-Лейк-Сити1. Франция (Фийон Майе, Дестье, Эмонье, Шевалье) — 1:03:51,4 (0 штрафных кругов + 3 доп. патрона) 2. Германия (Лессер, Долль, Хильдебранд, Хинц) +13,5 (0+6) 3. Норвегия (Кристиансен, Й. Бе, Экхофф, Рейселанд) +1:02,2 (2+11)…7. Россия (Поварницын, Логинов, Куклина, Васильева) +2:41,3 (0+7).
Ранее Логинов объяснил, почему не стал пропускать этапы Кубка мира в Северной Америке.
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Биатлон , Александр Логинов , Лариса Куклина , Анаис Шевалье , Йоханнес Бе , Эрик Лессер , Бенедикт Долль , Александр Поварницын , Маргарита Васильева , Ванесса Хинц , Советский спорт
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