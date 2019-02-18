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Российская биатлонистка приехала в Канаду и оглохла 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Лариса Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказала о том, что во время этапа Кубка мира в Канаде она перенесла отит, а в день гонки на следующем этапе, в США, закончила принимать антибиотики.
«В Канаде оглохла на два уха — был такой отит, что не слышала ничего», — поделилась Куклина.
Она отметила, что в Северной Америке перенесла болезнь, а сейчас продолжает восстанавливаться. В Солт-Лейк-Сити спортсменка рассчитывала выйти на старт в спринте, однако не успела закончить лечение. В итоге биатлонистка смогла принять участие лишь в смешанной эстафете, в которой россияне заняли седьмое место.
Из-за сильных морозов на этапе в Канаде были отменены спринтерские гонки у мужчин и женщин. Температура воздуха в Кэнморе, где проходил этап, составила минус 26 градусов. По правилам Международного союза биатлонистов (IBU), гонки отменяют при температуре ниже 20 градусов по Цельсию. Из-за этого соревнования в Канаде завершились досрочно.
После этого спортсмены отправились на этап в Солт-Лейк-Сити, где россияне не смогли завоевать медалей.
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Биатлон , Лариса Куклина
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