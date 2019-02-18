Замена Гараничева и неудачи Куклиной: как россияне заняли 7-е место в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в США

Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити. Российская команда за медали побороться не смогла и финишировала лишь седьмой. Причём с гонки в последний момент сняли приболевшего Евгения Гараничева . А норвежцы стали третьими, несмотря на два штрафных круга.

Ставка на лидеров и выбор в пользу Куклиной

После того, как Ульяна Кайшева с Сергеем Корастылёвым ожидаемо не сумели завоевать медаль супермикста, смешанная эстафета была для российских биатлонистов единственным шансом взять награду на этапе в США. И тренерский штаб выставил на эту гонку наиболее оптимальный состав, исходя из имеющихся в распоряжении спортсменов.

В мужской половине должны были бороться занимающий второе место в тотале Александр Логинов и опоздавший на старт пасьюта Евгений Гараничев.

Правда, возникали опасения за форму ведущих биатлонистов страны, ведь тренеры команды обещали беречь подопечных, когда брали их на североамериканские этапы. Сообщалось, что оба не будут бегать все гонки. В результате лидеров в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити использовали по максимуму. С другой стороны, в Канаде биатлонисты пробежали лишь две гонки, а Гараничев устроил себе день отдыха накануне.

В результате в последний момент стало ясно, что не выступит Евгений и в отчётной гонке. Спортсмен почувствовал себя не очень хорошо, и его здоровьем было решено не рисковать. Место призёра Олимпийских игр в команде занял Александр Поварницын , который успешно выступил в эстафете в Кэнморе.

В женской же части был сделан выбор в пользу Ларисы Куклиной Маргариты Васильевой . Первая пропустила все предыдущие гонки в Северной Америке, но к эстафете подошла в неплохом состоянии. К тому же она входила в состав «золотой» четвёрки Оберхофа.

Наконец, Васильева неплохо проявила себя в связке спринт-пасьют, показав 14-й и 15-й результаты соответственно. Некоторые вопросы вызывало лишь отсутствие в составе Кайшевой, которая в преследовании закрыла все 20 мишеней и заняла 11-е место, но Ульяна была призвана спасать для страны супермикст.

Всех лидеров бросили в бой и другие сборные. Особенно мощно выглядел перед гонкой состав норвежской четвёрки: Йоханнес Бё , Ветле Шоста Кристиансен, Тириль Экхофф и Марте Олсбу-Ройсланд.

Проблемы Поварницына и промахи Логинова

Выступавший в роли забойщика Поварницын начал гонку достаточно активно, но уже на первом рубеже допустил два промаха. А после стало понятно, что бежать Александру непросто. Ещё во время спринта он жаловался на недомогание и допускал колоссальные «западения» скорости. Во время эстафеты уроженцу Ижевска лучше не стало.

На стойке спортсмен отработал точно, но уже уступал лидирующему Эрику Лессеру полминуты. В дальнейшем отставание Александра только росло и к передаче эстафеты превысило 50 секунд. Лидерство же захватили Германия и Франция, от которых почти на 20 секунд отставала Норвегия.

Но бежавший на втором этапе Бё моментально включил фирменную скорость и буквально за полтора километра умудрился догнать лидеров. Неплохо выглядел и Логинов, который сходу продвинулся на несколько позиций вверх и бежал с желанием.

На лёжке Александр к тому же отработал на ноль, что позволило болельщикам начать надеяться на сражение за медаль. Тем временем Симон Детьё с Бё также закрыли все мишени, а Бенедикт Долль всё же воспользовался одним доппатроном.

А на стойке Логинов вновь, как и в ряде других эстафетных гонок сезона, испытал серьёзные проблемы. Лидер российской сборной в излюбленной манере решил быстро расстрелять все цели, но допустил один за другим три промаха. Отечественная четвёрка повисла в шаге от пропасти — штрафного круга.

К счастью, в сложный момент занимающему второе место в общем зачёте Кубка мира биатлонисту удалось собраться и худшего он избежал, но ни о какой борьбе за награды речи уже не шло.

Бё же сумел преодолеть приобретённый в Солт-Лейк-Сити «комплекс стойки» и убежал к передаче эстафеты, всё больше наращивая отрыв от француза и немца. В результате Йоханнес отправил в бой Тириль Экхофф с преимуществом почти в 30 секунд. Лариса Куклина приняла эстафету шестой.

Провал Куклиной и подъём Васильевой

Перед стартом гонки возникало немало вопросов по поводу формы Куклиной, ведь в Северной Америке она серьёзно заболела и не выступала. К сожалению, эстафета подтвердила опасения болельщиков. В стрельбе к Ларисе вопросов не было. Куклина точно и быстро отработала на лёжке, а на стойке допустила лишь один промах.

Но функционально 28-летняя биатлонистка выглядела плохо. Если на первых кругах она ещё держала скорость, то на финишном уже с трудом передвигалась по разбитой трассе. Отставание Куклиной росло пугающими темпами, и в результате ногами она умудрилась проиграть лидеру порядка 90 секунд. На дистанции Ларису обошла даже эстонка, и в результате отечественная сборная рухнула на десятое место.

Впрочем, проблемы возникли не только у россиянки. Так, Экхофф бежала традиционно быстро, но испытывала серьёзные сложности на огневых рубежах. На лёжке она прошла по краю, воспользовавшись тремя доппатронами, а на стойке всё же ушла на круг. Как результат — потеря лидерства. Немка же с француженкой ушли на последний этап практически в одни ноги.

В завершающей части дистанции всё решила стрельба. Опытная Анаис Шевалье хладнокровно расстреляла все десять мишеней и в итоге финишировала с флагом. Французы одержали вторую победу в рамках КМ текущего сезона в данном виде. Ранее они первенствовали в Поклюке.

Немка Ванесса Хинц, в последний момент заменившая Денизе Херрман, допустила два промаха, но этого хватило для серебра.

К слову они вместе с Морте Олсбу-Ройсланд до последнего претендовали на победу, но если Хинц допустила на решающей стойке один промах, то норвежка уехала на штрафной круг, однако всё равно осталась третьей, а после финиша расплакалась в объятиях пытавшихся её утешить партнёров.

Маргарита Васильева же сумела исправить положение после провала Куклиной. С одним промахом она подняла российскую сборную на седьмую позицию. За большее побороться у отечественных биатлонистов в этот день, к сожалению, не получилось.