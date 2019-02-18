Она у нас до дна… Давайте же верить в нашу сборную России по биатлону

Пусть в смешанной эстафете она опять проиграла минуты. Пусть хода нет даже у того, у кого он должна быть. Пусть — мы все равно верим. Да?

Пусть же это будет запланированное дно

Этап Кубка мира в США сборная России по биатлону провалила. Без вариантов и возможностей поспорить. Ещё за одну гонку до завершения этапа. Было ли это запланированное дно функциональной ямы или же всё происходящее в Солт-Лейк-Сити оказалось кошмаром для спортсменов и тренеров — это нам вряд ли расскажут. Однако скоростей не было, медалей не чудилось, света в конце тоннеля не виделось.

Смешанная эстафета в этом смысле уже ничего не могла изменить. Ну, разве что победа России в ней, но в такое, кажется, не верил никто во всем биатлонном мире. Все прочие результаты никак не могли исправить унылые итоги всех пяти предыдущих гонок в США. Зато опять бежал Логинов, который перед полётом в Северную Америку грозился не участвовать в части гонок. Зачем? Да пусть же это будет оно — дно запланированной ямы.

Почти минута

Ларисе Куклиной и Помогать лидеру сборной России предстояло Александру Поварницыну Маргарите Васильевой . Мужчины стартовали на двух первых этапах, девушки завершали гонку — ещё один удар по и без того невидимым шансам России. Финишёр Васильева — это сильно. На старте Поварницына с его четвёртым стартовым номером сразу же оттёрли в конец первой десятки. Правда, ко второй контрольной отсечке россиянин подтянулся к лидеру Кристиансену, стрелять приехал седьмым и семью же выстрелами закрыл свои мишени. 14-е место, 19 секунд отставания от лидирующего шведа Стенерсена. Даже безукоризненная стрельба стоя не помогла Александру отыграть отставание. После «стойки» оно составляло 31 секунду, на передаче эстафеты Логинову — уже 55 секунд.

Запахло борьбой

Лидеру сборной России терять было нечего. Он ничего не проиграл лидерам на первом круге, а за счёт чистой стрельбы на «лёжке» выбрался на пятое место. До третьего, правда, всё равно оставалось 50 секунд, так что ни о каких шансах на медали речи не шло. Зато можно было побороться с чехом Крчмаром, особенно если бы он дал шанс на стрельбе.

Он и дал — промахнулся один раз. Зато сам Логинов промазал тремя первыми выстрелами и едва избежал штрафного круга. Россия теперь проигрывала лидирующей Норвегии минуту и десять секунд. Запахло борьбой за место в топ-10.

Как убивали веру

Но пока Россия в лице Куклиной всё ещё была шестой. В полутора минутах от лидера, в минуте — от третьего места. Хотелось верить, что россиянка сохранила много сил и, по крайней мере, поначалу не будет сильно уступать, но 20 проигранных ещё до «лёжки» секунд убивали любую веру. Зато чистая стрельба вкупе с тремя промахами Экхофф позволили нам откатить назад всё лыжное отставание. Ненадолго, как вы понимаете. В «стойке» Куклина опять проигрывала вагон и весьма даже солидную тележку, и лишь новое «чудо» Экхофф (теперь она вообще заехала на штрафной круг) позволили России опять оказаться в полутора минутах от лидера. Правда, уже на седьмом месте. И на десятом — при передаче эстафеты. Смешно было даже не то, что Куклина на последнем круге проиграла лидеру 30 секунд. Это ж лидеры, как им не проигрывать. А вот как за два километра уступить эстонке (даже неважно, как ее фамилия) 35 секунд?

Это наши реалии

Васильевой можно было пожелать лишь как-то постараться пережить этот последний этап. Закрыть глаза на старте, открыть — а ты уже на финише. По крайней мере, она сразу опередила эстонку, австрийку и канадку, потом чисто отработала «лёжку» и закрепила своё седьмое место. Заключительный огневой рубеж этой эстафеты вдрызг разбил все интриги. Перед стрельбой на золото претендовали Франция, Норвегия и Германия, а побеждать поехала одна француженка Шевалье. Немка Хинц уступала ей 30 секунд, Рёйселанд, заехавшая на круг — минуту. Васильева обошлась одним промахом и удержала седьмое место. Больше 2,5 минут проигрыша лидеру, 1,5 минут до третьего места — это те реалии, с которыми сейчас нам надо жить. Лишь бы жить недолго — не больше трёх недель. А там бы уже никто не вспомнил об этих минутах. Такое ведь может быть. Так что продолжаем надеяться на сборную России. Она у нас до дна…