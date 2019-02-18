Логинов рассказал об опоздании Гарничева на гонку

Россиянин Александр Логинов рассказал об опоздании своего партнёра по национальной команде Евгения Гараничева на старт гонки преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
«Старт гонки преследования получился скомканным, я сам не был готов так рано выходить, думал, что ещё есть время на разминку, а тут уже вызвали на старт. Женя задержался в кабинке. Он не унывает, обидно, конечно, но ничего не сделать теперь», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
Гараничев должен был стартовать 15-м в гонке преследования, но не вышел на дистанцию.
Ранее Александр Тихонов высказал мнение, что Гараничев не заслуживает штрафа за опоздание на старт гонки преследования.