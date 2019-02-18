Логинов рассказал об опоздании Гарничева на гонку

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Логинов рассказал об опоздании Гарничева на старт гонки преследования в Солт-Лейк-Сити 

RT на русском 1 час назад
Россиянин Александр Логинов рассказал об опоздании своего партнёра по национальной команде Евгения Гараничева на старт гонки преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
«Старт гонки преследования получился скомканным, я сам не был готов так рано выходить, думал, что ещё есть время на разминку, а тут уже вызвали на старт. Женя задержался в кабинке. Он не унывает, обидно, конечно, но ничего не сделать теперь», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
Гараничев должен был стартовать 15-м в гонке преследования, но не вышел на дистанцию.
Ранее Александр Тихонов высказал мнение, что Гараничев не заслуживает штрафа за опоздание на старт гонки преследования.
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Биатлон , Видео , Александр Логинов , Александр Тихонов , Евгений Гараничев
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