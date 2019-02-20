Российские биатлонисты остались без медалей на старте чемпионата Европы

МИНСК, 20 фев — РИА Новости , Василий Конов-мл. Сборной России по биатлону не удалось завоевать медали в первый соревновательный день чемпионата Европы, который проходит в центре олимпийской подготовки Раубичи под Минском. Индивидуальные гонки прошли при тяжелых погодных условиях, при сильном порывистом ветре ни одному биатлонисту не удалось отстреляться чисто.

Елисеев — пятый

В мужской индивидуальной гонке по одному промаху на четырех огневых рубежах допустили лишь два спортсмена, одним из которых был Красимир Анев. Болгарин прошел дистанцию в 20 км за 53 минуты 18,1 секунды и впервые в карьере завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Ранее участник трех Олимпиад по четыре раза выигрывал серебро и бронзу европейских первенств.

Сразу после гонки Анев признался, что доволен этим результатом, но о повторении подобного успеха на чемпионате мира не мечтает. «Нет, я реалист, — сказал он. — На чемпионате мира совсем другой уровень. Мне крайне тяжело представить победу на чемпионате мира. Европейское первенство для нас важно, важны результаты. Ведь по результату получаем финансирование на подготовку. Так что если бы не было победы или попадания в топ-6, то финансирование уменьшилось бы».

Второе и третье места заняли норвежцы Тарьей Бё (+3,7 секунды; 3 промаха) и Эндре Стремсхайм (+11,1; 2). Олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Бё признался, что не придает этому результату огромного значения. «Чемпионат Европы — это, конечно, не чемпионат мира. Это турнир уровня Кубка IBU. Но смотрите: шведы привезли сильнейший состав, у россиян практически все сильнейшие приехали. Конечно, для меня в первую очередь это подготовка к Эстерсунду, но всегда приятно завоевывать медали», — сказал он.

"Плюс здесь есть возможность почувствовать уверенность перед чемпионатом мира. Что значит для меня эта серебряная медаль? Если честно, она не значит много. Но она говорит о том, что я нахожусь в кондициях. Эта уверенность нужна, потому что я чувствовал, что мой ход, возможно, был лучшим в этом сезоне. Вот это понимание значит намного больше, чем медаль", — добавил Бё.

Сборная России, в отличие от многих других команд, выступает на чемпионате Европы практически в оптимальном составе. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев , финишировавший пятым (+1.29,5; 4). Биатлонист, стартовавший вторым, сразу после финиша пошел к жене. «Она сказала, что я молодец. Но я пока не разделяю ее мнение. Многовато промазал. Хотя, когда она бегала сама, она не меньше критиковала себя», — рассказал Елисеев.

Также биатлонист, который уделил больше всех внимания болельщикам, подвел итоги итальянского сбора. «После сбора в Риднау самочувствие нормальное, но не идеальное. Да, неплохая крейсерская скорость, но надо добавить. Надеюсь, что мы разбегаемся к чемпионату мира. Сбор был продуктивен, я более стабильно чувствую себя по дистанции. Хотя была такая каша, что было очень сложно. Первая волна пройдет, будет пара кризисных дней, потом чемпионат мира», — добавил Елисеев.

Больше никому из российских биатлонистов не удалось попасть в десятку лучших. Максим Цветков стал 12-м (+2.45,9; 4), Дмитрий Малышко — 13-м (+2.48,0; 4), Семен Сучилов — 20-м (+3.39,5; 4), Антон Бабиков — 43-м (+6.02,8; 6), а Никита Поршнев — 58-м (+7.21,1; 8). Олимпийский чемпион Пхенчхана швед Себастьян Самуэльссон, хорошо известный российской публике своей критикой в адрес России, с семью промахами стал 27-м. «Я недоволен. Моя стрельба была плохой, я могу лучше. Главная причина, почему я здесь, это подготовка к мировому первенству. Но, конечно, всегда хочется победить, когда выходишь на гонку. Но для меня это не особо удачный день», — заметил швед.

"Я реально люблю Минск. Здесь было мое первое международное выступление, мне приятно вернуться сюда. Здесь крутая атмосфера. Да, я знаю, что Белоруссия — дружественная страна по отношению к России, но я тоже друг России", — добавил он.

Сливко — шестая

Погода перед женской индивидуальной гонкой еще больше испортилась — к ветру добавился мокрый снег. Диктор по стадиону вполне обоснованно сравнил погодные условия с теми, что были год назад в Пхенчхане. Только тогда было еще холоднее. Белорусы не раз вспоминали Олимпиаду-2018, где женская сборная Белоруссии выиграла золото в эстафете.

С порывами ветра в Раубичах лучше всех удалось справиться украинке Юлии Журавок , которая допустила один промах. Но это позволило ей стать лишь второй — украинка на 32,3 секунды отстала от шведки Ханны Эберг , допустившей три промаха. Ранее шведка побеждала в индивидуальной гонке на Играх-2018 и там же стала второй в эстафете.

"Конечно, победа на Европе несравнима с олимпийской золотой медалью. Но я хочу выиграть как можно больше соревнований, поэтому я очень рада победе в индивидуальной гонке. Это медаль значима для меня. Теперь у меня есть золото Олимпийских игр и чемпионата Европы, но нет золота чемпионата мира. Теперь моя цель — победа на мировом первенстве. Буду стремиться", — сказала 23-летняя Эберг.

Третьей место заняла белоруска Ирина Кривко (+41,5; 2). Лучшая из россиянок Виктория Сливко стала шестой (+2.04,9; 3). «Я не думаю о том, выступила ли я лучше остальных российских биатлонистов. Все борются и стараются. То, что у меня получилось чуть лучше, ни о чем не говорит, это не показатель. В такую погоду, возможно, стрелять лучше. Но тут есть и везение — ветер где-то стихал, а где-то становился более сильным», — сказала она.

Сливко в этом сезоне ни разу не выступала на этапах Кубка мира. «Я не говорила такого, что не хочу на Кубок мира. Да, у меня нет такого рвения. На Кубке IBU мне спокойнее, там я чувствую себя увереннее. В прошлом году я бегала на Кубке мира. Я понимаю, что там и как. Мне немного страшно туда ехать. Вот и нет такого рвения и желания туда попасть. По сравнению с прошлым годом, думаю, чуть-чуть добавила. На лыжне чувствую себя точно увереннее», — заметила Сливко.

Миронова тоже обратила внимание на стрельбу. «У меня был боевой настрой, хотела биться за самые высокие места. К сожалению, немного подвела стрельба. Это связано с тяжелой погодой. Но независимо от всего я выкладывалась по максимуму. На сборе в Риднау мы проделали хорошую работу. Думаю, к чемпионату мира будем готовы еще лучше, чем сегодня. Я буду стараться делать всё, чтобы поехать на чемпионат мира», — заметила биатлонистка.

Павлова не скрывала радости от участия в соревнованиях после месячной паузы. «Я уехала из Италии. Я была там месяц. Я приехала сюда и чувствую себя как дома, — сказала она. — Самочувствие хорошее. Но никаких подводящих работ, контрольных я не бежала. Это моя первая скоростная тренировка и первый старт за месяц. Это тестовые соревнования, где мне нужно понять, как мой организм смог восстановиться. Такой порыв ветра, я ничего не могла сделать. С такой стрельбой здесь нечего делать. Стыдно».

"Это был мой первый старт (за месяц). Я не знала, что ожидать. Всё, что могла, я показала. Будем разбираться и смотреть. По моим ощущениям у меня не было провала как в Рупольдинге. Я на чемпионат Европы приехала с нуля. Насчет того, чтобы бежать всю программу на Европе, не могу сказать. Но вообще надо бы разгоняться", — продолжила Павлова.

В четверг по программе чемпионата Европы пройдут сингл-микст и смешанная эстафета.