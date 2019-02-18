Сборная Швеции осталась без лыж и винтовок

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что у команды возникли большие проблемы перед чемпионатом Европы — авиаперевозчик не смог доставить до Минска лыжи и винтовки спортсменов.

«Это просто скандал какой-то, у нас в Белоруссии ничего нет: ни лыж, ни винтовок, ни даже патронов. Нам сообщили, что наш багаж был «слишком большим», но почему мы узнаем об этом только сейчас, а не тогда, когда проходили регистрацию? Я сейчас очень зол, ведь нам предстоит серьезный турнир, а мы приехали в Минск как в отпуск», — цитирует наставника шведов Expressen.

Первые старты чемпионата Европы в Белоруссии состоится 20 февраля.

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