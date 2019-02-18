Опоздавшего на старт гонки Гараничева предложили «казнить»

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике Евгения Гараничева за опоздание на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

«Не скажу, что ничего подобного мы раньше не видели. Шипулин, помню, без винтовки в стартовый городок приходил. Но это не отменяет того, что мы увидели факт вопиющей безалаберности и отсутствия дисциплины! То, что Гараничев не был первым в истории, не означает, что его не надо казнить. Как раз-таки надо!», — приводит слова Тихонова «Советский спорт».

Он добавил, что спортсмена надо «наказать по полной», чтобы в следующий раз «был умнее и даже близко не допускал подобного».

Ранее Гараничев опоздал на старт гонки преследования из-за того, что проспал сборы и отъезд команды на стадион. Также, как писал News.ru, россиянин пропустит чемпионат Европы в Минске.