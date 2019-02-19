Сборной России надо провалить чемпионат Европы. Так будет лучше

Минимум подиумов и побед на ЧЕ 2019 в Минске — единственный шанс спасти чемпионат мира для нашего биатлона. Смешно, но это так.

Уже завтра, 20 февраля, в Минске стартует чемпионат Европы по биатлону. Турнир, который для сборной России будет самым главным в сезоне. Даже важнее чемпионата мира. Как такое может быть? Очень просто. Наш биатлон по-прежнему напрямую зависит от отчётности перед чиновниками, которым не объяснишь, что условное 12-е место на Кубке мира или мировом первенстве гораздо круче медали чемпионата Европы и больше способствует прогрессу биатлоне в стране.

Чтобы отчитаться об успешном сезоне, нужны медали. Кстати, то же самое касается и Универсиады в Красноярске, куда после первенства Европы отправится талантливая Наталья Гербулова, по потенциалу уже способная выступать на Кубке мира. Но мы же понимаем, что участие Гербуловой в Универсиаде — это почти гарантия медалей и, скорее всего, даже побед. Если чемпионат Европы всё же нельзя назвать «первенством водокачки», то Универсиаду — вполне. Зато на центральных каналах будут трубить об очередном триумфе российского спорта. Ничего не меняется.

Без Фуркада и Гараничева

Был шанс, что на чемпионате Европы выступит француз Мартен Фуркад, однако он приболел и решил не рисковать лишними стартами перед Эстерсундом. Да и мы знаем, что у иностранцев болезнь перед чемпионату мира — хорошая примета. Так что ждём от Мартена новых свершений в Швеции. Зато в Минске мы увидим боевые составы у Швеции, Беларуси, Украины. Хотя главных звёзд мирового биатлона там всё же не будет.

Не будет там и Евгения Гараничева , который планировал приехать в Раубичи. Но, похоже, история с опозданием на старт гонки преследования в США выбила его из колеи, и он просто не хочет показываться перед болельщиками и журналистами. Не удивляйтесь, если Евгений пропустит и чемпионат мира.

Первые парни на деревне

Зато весь остальной наш состав будет на месте. Логинов, Малышко, Елисеев, Бабиков, Цветков, Старых, Юрлова, Миронова, Павлова. Конечно же, с особым интересом мы последим за Викторией Сливко , дело которой в «Инстаграме» с успехом продолжает Валерия Васнецова. Жаль, что их развели по разным турнирам, вот это было бы комбо. Приехал в Минск и основной тренерский штаб сборной России во главе с Хованцевым и Норицыным.

Созданы все условия для того, чтобы «доминировать и унижать». Ну разве что винтовки снова застряли где-то по пути из Мюнхена в Минск. Кажется, оружию биатлонистов в этом сезоне нравится путешествовать отдельно от спортсменов. Возвращаясь к теме побед России, можете не сомневаться, они будут в большом количестве. В некоторых гонках ждите целиком российский пьедестал.

А что, если…

В конце выскажу, возможно, странную мысль. Но на чемпионате Европы болельщикам лучше надеяться на то, что полного триумфа России не случится. А лучше, если медалей будет как можно меньше. По крайней мере, недостаточно для отчёта перед высшим руководством. Это неминуемо заставит спортсменов и тренеров рвать жилы на мировом первенстве в Эстерсунде. А мы знаем, что, когда русским что-то действительно надо, они этого добиваются.