Тренер сборной России рассказал о медальном плане на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о медальном плане национальной команды на чемпионат мира.

"Прогнозировать очень сложно. У нас есть план. На мужскую сборную мы возлагаем две медали, на женскую — одну. Будем стараться воплотить это в жизнь, но это не так просто", — цитирует специалиста РИА "Новости".

Чемпионат мира по биатлону пройдет в 7 по 17 марта в шведском городе Эстерсунд.

Ранее сообщалось, что отбывшая дисквалификацию биатлонистка испытывает проблемы с финансированием.