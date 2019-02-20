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Тренер сборной России рассказал о медальном плане на ЧМ по биатлону 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о медальном плане национальной команды на чемпионат мира.
"Прогнозировать очень сложно. У нас есть план. На мужскую сборную мы возлагаем две медали, на женскую — одну. Будем стараться воплотить это в жизнь, но это не так просто", — цитирует специалиста РИА "Новости".
Чемпионат мира по биатлону пройдет в 7 по 17 марта в шведском городе Эстерсунд.
Ранее сообщалось, что отбывшая дисквалификацию биатлонистка испытывает проблемы с финансированием.
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