Призывавший отстранить РУСАДА швед назвал Россию другом

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался по поводу своего отношения к России во время чемпионата Европы по биатлону, проходящего в белорусских Раубичах.

«Я знаю, что Беларусь — дружественная России страна, но и я считаю себя другом России», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

21-летний швед — победитель Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году в эстафете. На Играх он также выиграл серебро в гонке преследования. Самуэльссон не раз высказывался против участия в стартах подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов биатлонистов из России. Он призывал отстранить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).