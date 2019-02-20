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Призывавший отстранить РУСАДА швед назвал Россию другом 

News.ru + ещё 3 10 минут назад
Фото: Eberhard Thonfeld/imago sportfotodienst/Global Look Press
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался по поводу своего отношения к России во время чемпионата Европы по биатлону, проходящего в белорусских Раубичах.
«Я знаю, что Беларусь — дружественная России страна, но и я считаю себя другом России», — передаёт его слова корреспондент News.ru.
21-летний швед — победитель Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году в эстафете. На Играх он также выиграл серебро в гонке преследования. Самуэльссон не раз высказывался против участия в стартах подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов биатлонистов из России. Он призывал отстранить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Пойманная WADA биатлонистка оказалась должна IBU миллионы, писал News.ru.
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