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Логинов не попал на чемпионат Европы из-за ошибки СБР 

Национальная Служба Новостей + ещё 24 3 часа назад
Фото: ТАСС
Техническая ошибка Союза биатлонистов России (СБР) стала причиной того, что спортсмен сборной России Александр Логинов пропустил чемпионат Европы в Белоруссии. Об этом сообщила «Тюменская Арена».
Инцидент прокомментировал тренер национальной команды Максим Кугаевский.
«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Еще три дня назад я предупреждал президента СБР Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте», — заявил наставник российских биатлонистов.
Кугаевский также заявил о том, что глава СБР Владмимр Драчев не выходит с ним на связь.
«В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту, и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает. Налицо техническая ошибка, люди правила не читали. И теперь представьте состояние лидера сборной России», — сказал Кугаевский.
Уже завтра, 24 февраля, чемпионат Европы по биатлону завершится, напоминает Газета.ru.
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Биатлон , Александр Логинов , Владимир Драчев , Газета.Ru
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