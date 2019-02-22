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Чемпионат Европы по биатлону пройдет без Логинова 

Рамблер + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не примет участия в Чемпионате Европы, который проходит в Минске с 18 по 24 февраля. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Накануне главный тренер сборной РФ по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Логинов может выступать на соревнованиях вместо Никиты Поршнева.
Хованцев отмечал, что Поршнева могут заменить, так как он едет с чемпионата на Универсиаду.
В сборной говорили, что Логинов может побежать спринт 23 февраля и пасьют 24 февраля. Почему от этой идеи отказались, не уточняется. Хованцев заявлял, что решения будут приниматься с учетом состояния спортсменов.
В пятницу, 22 февраля, Логинов отправится домой. Позже он присоединится к команде на сборе в Санкт-Петербурге.
Биатлон , Александр Логинов
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