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Пихлер исключил возможность возвращения к работе со сборной России 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Немецкий специалист Вольфганг Пихлер заявил, что его возвращение в сборную России по биатлону невозможно ни в каком качестве.
Пихлер тренировал российских биатлонисток с 2011 по 2014 год. Сейчас немец работает со сборной Швеции. Ранее специалист заявил о завершении тренерской деятельности по окончании сезона.
"Никогда не говори никогда. Но точно не буду работать главным тренером. В этом я уверен, — ответил экс-главный тренер сборной России на вопрос о возможности передумать и продолжить карьеру. — Консультант? Да, возможно. Я точно буду чем-нибудь заниматься, но не так много работать, как сейчас. Я тружусь уже 25 лет. Работа в России была реально очень интенсивной, последние четыре года в сборной Швеции тоже были насыщенными. Я хочу больше времени проводить дома. Но, повторюсь, никогда не говори никогда".
Пихлеру задали вопрос, согласится ли он работать со сборной России при соответствующем предложении.
"Это невозможно. Я очень хорошо знаю Россию и вижу новое руководство", — сказал немецкий специалист.
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