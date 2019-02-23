Пихлер исключил возможность возвращения к работе со сборной России

Немецкий специалист Вольфганг Пихлер заявил, что его возвращение в сборную России по биатлону невозможно ни в каком качестве.

Пихлер тренировал российских биатлонисток с 2011 по 2014 год. Сейчас немец работает со сборной Швеции. Ранее специалист заявил о завершении тренерской деятельности по окончании сезона.

"Никогда не говори никогда. Но точно не буду работать главным тренером. В этом я уверен, — ответил экс-главный тренер сборной России на вопрос о возможности передумать и продолжить карьеру. — Консультант? Да, возможно. Я точно буду чем-нибудь заниматься, но не так много работать, как сейчас. Я тружусь уже 25 лет. Работа в России была реально очень интенсивной, последние четыре года в сборной Швеции тоже были насыщенными. Я хочу больше времени проводить дома. Но, повторюсь, никогда не говори никогда".

Пихлеру задали вопрос, согласится ли он работать со сборной России при соответствующем предложении.