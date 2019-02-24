В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым

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В сборной России по биатлону назвали «сранью» скандал с Логиновым 

Lenta.ru 1 час назад
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев опроверг распространившуюся ранее информацию о том, что Александр Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников Союза биатлонистов страны. Его слова приводит «Матч ТВ».
Ошибка чиновников лишила Логинова ЧЕ
«Хотел бы объяснить срань, которая идет по Логинову. Откуда это возникло, что он вне команды был? Это дебилизм. Это ж надо быть совсем долбанутыми, чтобы не заявить», — сказал он.
По словам тренера, Логинов уступил место тем, кто готовился к чемпионату Европы и отказался выступать сам. Личный тренер спортсмена Александр Касперович согласился на это, однако затем обвинил руководство в халатности.
«У нас семь человек заявлено. Семь. Всего семь. У нас ни одного лишнего», — добавил Хованцев.
23 февраля тренер сборной России Максим Кугаевский заявил, что Логинов пропустил чемпионат Европы из-за того, что не входил в квоту российской команды. Биатлонист мог выступить в гонке преследования сверх квоты, так как являлся действующим чемпионом Европы в этом виде программы. Но чтобы сделать это, спортсмену необходимо было выступить в спринте, на который его якобы не удалось заявить.
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Биатлон , Видео , Александр Логинов
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