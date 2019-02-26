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Тихонов назвал безголовым руководство Союза биатлонистов России 

РИА Новости + ещё 6 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов негативно высказался о руководстве Союза биатлонистов России (СБР), которое допустило ситуацию с пропуском допинг-тестов Маргариты Васильевой.
Васильева, которая по словам главного тренера сборной России Анатолия Хованцева должна войти в состав команды на чемпионат мира в Швеции, в 2018 году трижды пропустила допинг-тесты — в апреле, июне и феврале. Согласно кодексу WADA, пропуск приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена срок наказания за такое нарушение может составить от одного до двух лет.
"Безголовое руководство СБР, как можно за этим не следить? Достаточное количество людей, есть президент, есть врачи. Абсолютная безграмотность всего коллектива, поэтому Васильеву, скорее всего, дисквалифицируют, я так думаю", — цитирует 11-кратного чемпиона мира Sport24.
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Биатлон , Александр Тихонов , Маргарита Васильева , Всемирное антидопинговое агентство
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