«Дайте мне шанс». Васильева оправдалась за пропуск допинг-тестов

Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила, почему пропустила три обязательных допинг-теста. Спортсменка опубликовала большое обращение к болельщикам на личной странице в Instagram.

Васильева отметила, что находясь под пристальным наблюдением антидопинговой комиссии, спортсмены должны каждый день отмечать своё местонахождение и «ставить часовой интервал».

Первый раз «допинг-инспекторы» не смогли застать российскую спортсменку дома в мае 2018 года из-за того, что она «уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию».

Вторая встреча специалистов с Васильевой должна была состояться на восстановительном сборе в Белокурихе. Однако, вечером биатлонистка срочно вылетела в Красноярск, а «утром приехали комиссары».

Наконец, в третий раз спортсменка пропустила обязательные тесты из-за того, что не предупредила комиссию о вылете из России в Америку.

«На следующий день ко мне в Канаду приехали комиссары, но тот пропуск уже поставили», — сообщила Васильева.

По ее словам из-за насыщенного графика перелётов профессиональным спортсменам сложно «помнить обо всём».

объяснительной , написанной спортсменкой в адрес антидопингового координатора Международного союза биатлонистов (IBU), Васильева заявила, что до сих пор не разобралась в системе заполнения маршрутов.

«Я прошу вас дать мне ещё один шанс и по возможности проконсультировать меня по заполнению сложных переездов», — говорится в объяснительной.