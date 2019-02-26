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«Дайте мне шанс». Васильева оправдалась за пропуск допинг-тестов 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила, почему пропустила три обязательных допинг-теста. Спортсменка опубликовала большое обращение к болельщикам на личной странице в Instagram.
Васильева отметила, что находясь под пристальным наблюдением антидопинговой комиссии, спортсмены должны каждый день отмечать своё местонахождение и «ставить часовой интервал».
Первый раз «допинг-инспекторы» не смогли застать российскую спортсменку дома в мае 2018 года из-за того, что она «уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию».
Вторая встреча специалистов с Васильевой должна была состояться на восстановительном сборе в Белокурихе. Однако, вечером биатлонистка срочно вылетела в Красноярск, а «утром приехали комиссары».
Наконец, в третий раз спортсменка пропустила обязательные тесты из-за того, что не предупредила комиссию о вылете из России в Америку.
«На следующий день ко мне в Канаду приехали комиссары, но тот пропуск уже поставили», — сообщила Васильева.
По ее словам из-за насыщенного графика перелётов профессиональным спортсменам сложно «помнить обо всём».
В объяснительной, написанной спортсменкой в адрес антидопингового координатора Международного союза биатлонистов (IBU), Васильева заявила, что до сих пор не разобралась в системе заполнения маршрутов.
«Я прошу вас дать мне ещё один шанс и по возможности проконсультировать меня по заполнению сложных переездов», — говорится в объяснительной.
За нарушение антидопинговых правил Маргарите Васильевой грозит отстранение от участия в международных соревнованиях на срок до трёх лет. Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин заявил, что комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение по делу спортсменки в течение семи дней.
Комментарии
Биатлон , Маргарита Васильева , Всемирное антидопинговое агентство
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